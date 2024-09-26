Передвиборчі перегони у Сполучених Штатах Америки стали ще більш запеклими, тепер у них за допомогою ШІ втручаються інші країни.

Американська розвідка оприлюднила тривожні відомості про втручання росії, Китаю та Ірану у вибори США.

За даними розвідників, ці країни активно використовують технології штучного інтелекту для маніпуляції суспільною думкою, зокрема для дискредитації віце-президента Камали Гарріс. Відзначається, що росія займає лідируючу позицію в цих зусиллях, фокусуючись на створенні негативних історій та маніпуляціях із її словами.

Під час брифінгу представники Офісу директора національної розвідки та ФБР зазначили, що російські посадовці фальсифікують промови Гарріс, використовуючи штучний інтелект для створення дезінформаційного контенту, зокрема відео та текстів. Наприклад, нещодавно з'явилося вірусне відео, в якому актриса неправдиво звинуватила Гарріс у травмуванні її в ДТП. Це відео зібрало мільйони переглядів і стало черговим доказом агресивних інформаційних атак.

Розвідка також повідомила про інвестиції росії в медіакомпанії, які, за їхніми словами, розподіляють контент, що просуває інтереси Москви. Серед цих кампаній — підтримка правих впливових осіб, які рекламують антиукраїнські настрої. Важливо відзначити, що більшість інфлюенсерів не знали про російське фінансування їхньої діяльності.

Однак не лише росія задіяна в інформаційній війні. Іран і Китай також активізували свої зусилля, просуваючи контент, що підриває внутрішню стабільність США. Іран, зокрема, намагається використати ситуацію в Газі, створюючи фейкові новини, тоді як Китай концентрується на питаннях наркотиків та імміграції, намагаючись вплинути на вибори на місцевому рівні.

Усе це свідчить про те, що технології штучного інтелекту стали потужним інструментом для зовнішніх впливів, що загрожують демократичним процесам в США.

Джерело: washingtonpost.

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