Целый год Prozorro Market был государственным онлайн-магазином в тестовом режиме. Наконец, в апреле, он стал официальной электронной площадкой для продажи товаров через каталоги. Об этом говорится в обновленном Законе «О публичных закупках», изменения в котором вступили в силу 19 апреля 2020 года. Согласно ему, теперь каталог — официальная актуальная база предложений поставщиков для государственных заказчиков, которую ведут и администрируют центральные закупочные организации.

Почему все ждут постановление Кабинета Министров Украины?

Помимо упомянутого Закона, работа Prozorro Market также регулируется таким важным нормативным актом, как постановление Кабмина о порядке деятельности электронных каталогов. В связи с эпидемией коронавируса принятие постановления затягивается: в данный момент оно проходит согласование и только потом будет вынесено на голосование.

По этой причине е-каталоги пока не могут стать полноценным инструментом и продолжают работать по старой схеме, оставаясь одним из вариантов допороговых закупок. Единственное, что изменилось — теперь заказчик может приобрести товар в Прозоро Маркет на сумму не более 50 тыс. гривен (именно такие закупки сегодня считаются допороговыми).

Суть в том, что в обновленном Законе все государственные тендеры с бюджетом от 50 до 200 тыс. гривен должны проводиться по новой процедуре упрощенных закупок с обязательной регистрацией в системе Prozorro. Но как только постановление Кабмина будет принято, такие тендеры также будет возможно осуществлять через е-каталоги.

Кто администрирует каталоги Prozorro Market

Администрированием е-каталогов занимаются центральные закупочные организации. В частности, они добавляют новые категории в каталоги и рассматривают заявки предпринимателей, желающих пройти квалификацию поставщика товаров. На данный момент Кабмин официально присвоил статус ЦЗО ГУ «Профессиональные закупки». Такой же статус ожидает и ГП «Медицинские закупки Украины», администрирующее каталоги в части медицинских товаров.

Что изменится после назначения ГП «Медицинские закупки Украины» центральной закупочной организацией

Как уже упоминалось, согласно новым правилам, закупки с бюджетом от 50 до 200 тыс. гривен должны проводиться по упрощенной процедуре. Много в чем она похожа на обычный тендер: заказчики готовят документацию, рассматривают предложения и выбирают победителя. Это отнимает время, которое особенно ценно, когда дело касается здоровья граждан.

Оперативная закупка медтоваров важна не только в условиях карантина, но и вне его контекста. К примеру, в Украине существуют централизованные закупки по 14 бюджетным программам препаратов: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, гемофилии и т.д., потребность в которых всегда высокая. Но так же важны и препараты для лечения редких заболеваний, которые коммерческие импортеры отказываются закупать ввиду маленьких объемов.

Поэтому получение статуса ЦЗО так необходимо для полноценной работы ГП «Медицинские закупки Украины» в качестве администратора. Чем скорее это случится, тем скорее заказчики смогут приобретать необходимые медтовары в один клик через е-каталоги Прозорро Маркет.