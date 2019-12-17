Відомий російський письменник Борис Акунін вважає, що Росія порушила міжнародне право, анексувавши Крим
Про це він розповів в одному з інтерв'ю.
На питання "Чий Крим?" письменник відповів:
"Ну звичайно не російський. Про що тут говорити? Це порушення міжнародного права".
За його словами, жителі окупованого півострова захочуть повернутися в Україну.
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"Це буде залежати від того, чи Україні вдасться побудувати нормальну і успішну модель існування. Як тільки це відбудеться, думаю, вони захочуть бути тут. Так воно завжди і буває. Люди хочуть жити там, де жити краще, цікавіше, зручніше і т. д." – додав російський письменник.
Борис Акунін залишив Росію в 2014 році і більше не повертався.
"Але, коли там все змінилося, люди на зразок мене виявилися в дивній ситуації. Одна справа боротися з режимом, який тобі не подобається, інша справа боротися з більшістю населення, яке було скоєно запропагандировано, йому запудрили мізки. Знаходиться там – постійний стрес, це не давало працювати, це збивало", – резюмував письменник.
Раніше відомий російський письменник Борис Акунін застерігає від спокуси франко-російського зближення, яке було проголошено Франсуа Фійоном.
«Не слід забувати про те, що сьогодні Росія, по суті, є державою однієї людини, Путіна, який приймає всі рішення. Режим не демократичний, швидше антидемократичний, він тисне на опозицію, садить людей у в'язницю з політичних мотивів. Це агресивна країна, ідеологічно тираническая, ксенофобська і гомофобская. Сьогоднішня Росія є саме такою країною», — вважає він.
І тому, за словами Акуніна, якщо Франція хоче побрататися з політичним режимом з такими рисами, то це означає, що і в самій Франції теж не все в порядку.