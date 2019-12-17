Известный российский писатель Борис Акунин считает, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым

Об этом он рассказал в одном из интервью.

На вопрос "Чей Крым?" писатель ответил:



"Ну конечно не российский. О чем тут говорить? Это нарушение международного права".



По его словам, жители оккупированного полуострова захотят вернуться в Украину.



"Это будет зависеть от того, удастся ли Украине построить нормальную и успешную модель существования. Как только это произойдет, думаю, они захотят быть здесь. Так оно всегда и бывает. Люди хотят жить там, где жить лучше, интереснее, удобнее и т.д." – добавил российский писатель.

Борис Акунин покинул Россию в 2014 году и больше не возвращался.

"Но, когда там все изменилось, люди вроде меня оказались в странной ситуации. Одно дело бороться с режимом, который тебе не нравится, другое дело бороться с большинством населения, которое совершено было запропагандировано, ему запудрили мозги. Находится там – постоянный стресс, это не давало работать, это сбивало", – заключил писатель.

Ранее известный российский писатель Борис Акунин предостерегает от соблазна франко-российского сближения, которое было провозглашено Франсуа Фийоном.

«Не следует забывать о том, что сегодня Россия, по сути, является государством одного человека, Путина, который принимает все решения. Режим не демократический, скорее антидемократический, он давит на оппозицию, сажает людей в тюрьму по политическим мотивам. Это агрессивная страна, идеологически тираническая, ксенофобская и гомофобская. Сегодняшняя Россия является именно такой страной», — считает он.

И поэтому, по словам Акунина, если Франция хочет побрататься с политическим режимом с такими чертами, то это означает, что и в самой Франции тоже не все в порядке.