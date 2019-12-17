Українське президентське подружжя перебуває з офіційним візитом у столиці Азербайджану Баку

Як передає Politeka.net, перша леді Олена Зеленська поділилася знімками в своєму мікроблозі в Instagram. Дружина президента відвідала Український жіночий бізнес-клуб в Азербайджані, де її тепло зустріли. Олена постала в досить вишуканому образі і зуміла віділитися на фоні інших. На ній був строгий брючний костюм і кремового кольору блуза під ним. Чорний пояс на талії, а також ідеальна укладка та ніжний макіяж доповнили образ першої леді. Примітно, що судячи з фото, вона була єдиною жінкою в штанях - інші представниці бізнес-клубу були в сукнях і спідницях. Також на одному з кадрів Зеленська тримає в руках букет соняшників.

"Там, де українки, завжди завзято та душевно. Сьогодні вкотре переконалася. Адже Український жіночий бізнес-клуб в Азербайджані – яскравий доказ цього. Дівчата не лише знайшли одна одну для колаборації, а й згуртувалися навколо ідеї популяризувати українське в чужій країні. Кожна з них – успішна бізнес-леді, варта наслідування, та натхненна промоутерка своєї рідної землі. Дуже вдячна за щире бажання ділитися нашим найкращим!", - підписала знімки дружина президента.

Коментуючі прийшли в захват від образу першої леді і розсипалися в компліментах.

"Ви як ляля, така гарнюня🌹🌹🌹"

"Дуже гарні жіночки😍,але наша леді найкраща😘😘😘!!!🌹"

"Оце краса супер 👍🌷🌷🌷😏😉🙌.Так повинно бути!Молодці!!"

"Наша улюблена Перша Леді! Як сонечко, світла,"

"Така приваблива 🧚‍♀️"

Раніше ми повідомляли, Зеленська підкорила користувачів мережі своїм вбранням під час відвідування шкіл в Черкаській області. Для цієї події перша леді обрала чорні брюки, вільний в'язаний светр коричневого кольору, а образ доповнила широким ременем.

"Працюємо над реформою шкільного харчування, аудит зараз в активній фазі. Звіт і статистика, безумовно, корисні, але я хочу побачити ситуацію власними очима. Висновки: вітамінів в меню не вистачає учням всюди. А ще – умов для приготування та споживання їжі", – написала вона під постом.

Нагадаємо, дочка Зеленського не втрималася, показала молодшого брата і сімейні апартаменти.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська показала новий стиль, українці обімліли: "Яка ж вона..."