Прогнозувати розв'язку конфлікту між Росією і Україною Кончаловський не береться, але все ж вірить, що рано чи пізно настане мир.
«Я ж не Ванга, щоб давати прогнози. Мені здається, те, що сьогодні відбувається в Україні - це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром. У Росії і України все одно одна доля. Інше питання, коли Захід схаменеться? Коли перестане робити Росію ворогом України?» - сказав він.
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Раніше кінорежисер і сценарист Єгор Кончаловський також був помічений на форумі «Таврида», який проходив в окупованому Севастополі минулого літа.
«Я пам'ятаю Крим радянським, коли в дитинстві я приїжджав і подовгу тут бував. Вже в 2007 році я знімав в Криму фільм «Консерви» і у мене було гірке почуття ностальгії. Це була вже інша країна, яка, на мій погляд, призабула цей райський куточок. Це велика справа, що Крим став російським, але все вимагає часу і деякого терпіння. Крим – унікальне місце, тут розвинеться і вдосконалюється туристичний напрям, культура інфраструктура і самі настрої людей. Просто треба трохи почекати», – заявлят тоді режисер.