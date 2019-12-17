Російський режисер Андрій Кончаловський заявив, що нинішній конфлікт між Україною і Росією має глобальний підтекст





За його словами події в Україні - це те, що лежить на поверхні складного процесу, які сьогодні відбуваються в світі.

"Це кінець євроцентризму. Я думаю, мало хто розуміє справжні рушійні сили цього тектонічного зсуву. Відбувається битва між Україною і Росією, а між Заходом і Сходом», - заявив режисер.

Прогнозувати розв'язку конфлікту між Росією і Україною Кончаловський не береться, але все ж вірить, що рано чи пізно настане мир.

«Я ж не Ванга, щоб давати прогнози. Мені здається, те, що сьогодні відбувається в Україні - це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром. У Росії і України все одно одна доля. Інше питання, коли Захід схаменеться? Коли перестане робити Росію ворогом України?» - сказав він.