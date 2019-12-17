Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что нынешний конфликт между Украиной и Россией имеет глобальный подтекст

По его словам события в Украине - это то, что лежит на поверхности сложного процесса, которые сегодня происходят в мире.
 
"Это конец евроцентризма. Я думаю, мало кто понимает истинные движущие силы этого тектонического сдвига. Происходит битва не между Украиной и Россией, а между Западом и Востоком», - заявил режиссер.
 

Прогнозировать развязку конфликта между Россией и Украиной Кончаловский не берется, но все же верит, что рано или поздно настанет мир.

«Я же не Ванга, чтобы давать предсказания. Мне кажется, то, что сегодня происходит в Украине - это война в одной семье, которая обязательно закончится миром. У России и Украины все равно одна судьба. Другой вопрос, когда Запад образумится? Когда перестанет делать Россию врагом Украины?» -  заключил он.

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Ранее кинорежиссер и сценарист Егор Кончаловский также был замечен на форуме «Таврида», который проходил в оккупированном Севастополе прошлым летом.

«Я помню Крым советским, когда в детстве я приезжал и подолгу здесь бывал. Уже в 2007 году я снимал в Крыму фильм «Консервы», и тогда у меня было горькое чувство ностальгии. Это была уже другая страна, которая, на мой взгляд, подзабыла этот райский уголок. Это великое дело, что Крым стал российским, но все требует времени и некоторого терпения. Крым – уникальное место, здесь разовьется и усовершенствуется туристическое направление, культура инфраструктура и сами настроения людей. Просто нужно немного подождать», – заявлят тогда режиссер.

 
 