Прогнозировать развязку конфликта между Россией и Украиной Кончаловский не берется, но все же верит, что рано или поздно настанет мир.
«Я же не Ванга, чтобы давать предсказания. Мне кажется, то, что сегодня происходит в Украине - это война в одной семье, которая обязательно закончится миром. У России и Украины все равно одна судьба. Другой вопрос, когда Запад образумится? Когда перестанет делать Россию врагом Украины?» - заключил он.
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Ранее кинорежиссер и сценарист Егор Кончаловский также был замечен на форуме «Таврида», который проходил в оккупированном Севастополе прошлым летом.
«Я помню Крым советским, когда в детстве я приезжал и подолгу здесь бывал. Уже в 2007 году я снимал в Крыму фильм «Консервы», и тогда у меня было горькое чувство ностальгии. Это была уже другая страна, которая, на мой взгляд, подзабыла этот райский уголок. Это великое дело, что Крым стал российским, но все требует времени и некоторого терпения. Крым – уникальное место, здесь разовьется и усовершенствуется туристическое направление, культура инфраструктура и сами настроения людей. Просто нужно немного подождать», – заявлят тогда режиссер.