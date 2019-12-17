Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что нынешний конфликт между Украиной и Россией имеет глобальный подтекст





По его словам события в Украине - это то, что лежит на поверхности сложного процесса, которые сегодня происходят в мире.

"Это конец евроцентризма. Я думаю, мало кто понимает истинные движущие силы этого тектонического сдвига. Происходит битва не между Украиной и Россией, а между Западом и Востоком», - заявил режиссер.

Прогнозировать развязку конфликта между Россией и Украиной Кончаловский не берется, но все же верит, что рано или поздно настанет мир.

«Я же не Ванга, чтобы давать предсказания. Мне кажется, то, что сегодня происходит в Украине - это война в одной семье, которая обязательно закончится миром. У России и Украины все равно одна судьба. Другой вопрос, когда Запад образумится? Когда перестанет делать Россию врагом Украины?» - заключил он.