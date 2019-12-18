Бойовики збирають усім світом гроші на протези пораненим "побратимам"

Виявилося, в «звільнених» від «київської хунти» і ненависної України «молодих республіках ЛНР і ДНР» цей принцип став аксіомою.

Чергове підтвердження – історія «ополченця» з Харцизька на ім'я Сергій, розказана офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном з позивним «Штірліц» у соцмережі.

Цей товариш воював в «Оплоті» і в одному з боїв позбувся ноги. «Республіка» ощасливила «захисника» протезом, але той прослужив мізерно мало і став непридатним. Тепер «ветеран» опинився у складній ситуації, оскільки пенсія, призначена місцевим керівництвом батькові чотирьох дітей, – всього дві з половиною тисячі рублів.

З постійною роботою у Сергія теж біда, оскільки ніхто не хоче працевлаштовувати людину з такою інвалідністю, і він змушений перебиватися разовими заробітками.

Тому «однополчани» оголосили збір грошей на протез, який збираються замовити в Ростові, а заодно просять надсилати дитячі речі.

«Слів немає, крім матюків» – підсумував свою розповідь про будні «ветеранів» користувач Alex Rodriguez, скрін якого Штірліц опублікував у своєму телеграм-каналі разом з фотографією «героя».

Раніше ми розповідали про те, що в лікарнях «ДНР» прооперованим бойовикам доводиться засинати на голодний шлунок, оскільки через відсутність фінансування їм скасували вечерю. Про ситуацію розповів один із «захисників Донбасу». За його словами, така ситуація в медичних установах «молодої республіки» – не перший тиждень. У зв'язку з цим, пораненим збирають передачі усім світом і приносять в лікарню. Купують за свої гроші і ліки для післяопераційного лікування.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, молодого бойовика "ДНР" відправили на "концерт" Кобзона.

Також Politeka писала, що екс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.