Боевики собирают всем миром деньги на протезы раненым "побратимам"

Оказалось, в «освобожденных» от «киевской хунты» и ненавистной Украины «молодых республиках ЛНР и ДНР» этот принцип стал аксиомой.

Очередное тому подтверждение – история «ополченца» из Харцизска по имени Сергей, рассказанная офицером ВСУ Анатолием Штефаном с позывным «Штирлиц» в соцсети.

Этот товарищ воевал в «Оплоте» и в одном из боев лишился ноги. «Республика» осчастливила «защитника» протезом, но тот прослужил ничтожно мало и пришел в негодность. Теперь «ветеран» оказался в сложной ситуации, поскольку пенсия, назначенная местным руководством отцу четверых детей, – всего две с половиной тысячи рублей.

С постоянной работой у Сергея тоже беда, поскольку никто не хочет трудоустраивать человека с такой инвалидностью, и он вынужден перебиваться разовыми заработками.

Поэтому «однополчане» объявили сбор денег на протез, который собираются заказать в Ростове, а заодно просят присылать детские вещи.

«Слов нету, кроме матерых», – подытожил свой рассказ о буднях «ветеранов» пользователь Alex Rodriguez, скрин которого Штирлиц опубликовал в своем телеграмм-канале вместе с фотографией «героя».

Ранее мы рассказывали о том, что в больницах «ДНР» прооперированным боевикам приходится засыпать на голодный желудок, поскольку из-за отсутствия финансирования им отменили ужин. О ситуации рассказал один из «защитников Донбасса». По его словам, такая ситуация в медицинских учреждениях «молодой республики» – не первую неделю. В связи с этим, раненым собирают передачи всем миром и приносят в больницу. Покупают за свои деньги и лекарства для послеоперационного лечения.

Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.

Как сообщала Politeka, молодого боевика "ДНР" отправили на "концерт" Кобзона.

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.