Російський актор Федір Добронравов зробив скандальне висловлювання про аннексированном Криму



За його словами, він відноситься до тих росіян, які радіють "повернення Криму".

"Я хотів залишитися осторонь від політики, але тут раптом ... Мені сказали, що я у списках людей, які проти приєднання Криму до Росії. Я був приголомшений. Тобто хтось десь склав якісь списки, про яких я в житті не чув ... Я був змушений дати пояснення цьому, що я ніяким боком не можу бути зарахований в цей список. Я люблю свою країну і навпаки вважаю, що Крим повинен повернутися, як він і повернувся в лоно своєї Росії","– заявив актор.

Крім скандальних заяв, СБУ звинуватили Добронравова в незаконному відвідуванні анексованого Криму з порушенням встановленого Законом порядку. Тут російський актор своєї провини не визнав і заявив, що в Криму не був 5 років.



Раніше Федора Добронравова запідозрили в романі з колегою Тетяною Кравченко. Як зазначається, актриса після двох невдалих шлюбів довгий час була самотньою і не приховувала своєї симпатії до Добронравову. Федір же був багато років щасливий зі своєю дружиною Іриною, яка подарувала йому двох синів.

Проте останнім часом Добронравов не говорить про дружину і не публікує фотографії з нею. Деякі шанувальники вирішили, що Федір вже пішов від дружини і незабаром офіційно оголосить про роман з Кравченком.

Нагадаємо, що Добронравову викликали швидку і терміново госпіталізували.

Також Politeka писала, що Федір Добронравов став дідусем.