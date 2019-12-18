Российский актер Федор Добронравов сделал скандальное высказывания об аннексированном Крыму



По его словам, он относится к тем россиянам, которые радуются "возвращению Крыма".

"Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг ... Мне сказали, что я в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Я был потрясен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я в жизни не слышал ... Я был вынужден дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть зачислен в этот список. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей России","– сказал заявил актер.

Кроме скандальных заявлений, в СБУ обвинили Добронравова в незаконном посещении аннексированного Крыма с нарушением установленного Законом порядка. Здесь российский актер своей вины не признал и заявил, что в Крыму не был 5 лет.



Ранее Федора Добронравова заподозрили в романе с коллегой Татьяной Кравченко. Как отмечается, актриса после двух неудачных браков долгое время была одинокой и не скрывала своей симпатии к Добронравову. Федор же был много лет счастлив со своей женой Ириной, которая подарила ему двух сыновей.

Однако в последнее время Добронравов не говорит о супруге и не публикует фотографии с ней. Некоторые поклонники решили, что Федор уже ушел от жены и в скором времени официально объявит о романе с Кравченко.

Напомним, что Добронравову вызвали скорую и срочно госпитализировали.

Также Politeka писала, что Федор Добронравов стал дедушкой.