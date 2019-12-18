Країною, подібно до сьогоднішньої ситуації на кордоні, починають розгортатися масштабні дії протестного характеру – експерти впевнені, що все це тільки початок

Чимала частина громадян України рішуче налаштована проти проведення земельної реформи

Люди в розпачі і не знають, за їх словами, як достукатися до влади. Одним з методів предметної боротьби було обрані масові протестні акції – вони починають носити перманентний характер і масштаби кожної окремо проведеної, швидше за все, будуть тільки рости.

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації українських новинових ресурсів, зокрема, у повідомленні Telegram-каналу Klymenko Time йдеться про перекриття протестувальниками міжнародного пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні:

«Противники земельної реформи заблокували міжнародний пункт пропуску «Кучурган». Підігнали кілька тракторів і нікого не пускають».

Відомо, що на місці утворилася велика черга з автомобілів, які мали намір перетнути кордон. Відомо також, що активісти налаштовані рішуче:

«В цій акції задіяно 40 одиниць с/г техніки та 40 одиниць автотранспорту», - зазначила голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар.

Нагадаємо, подібна акція пройшла напередодні – 17 грудня протестувальники перекривали трасу Київ-Харків, все відбувалося в районі аеродрому Коротич, масштаби, щоправда, були «скромніше».

Раніше на рахунок того, що відбувається в країні висловився сам президент Зеленський:

«Кожен має право висловити думку. ...Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців… Проте на мітингу за законом про землю звучать голоси не фермерів, а політичні гасла», - вважає Володимир Зеленський. Через політичні сили, в чиїх руках «прості фермери» стали маріонетками, страждають в ході сутичок і мітингувальники, і поліцейські, впевнений гарант.

Раніше ми повідомляли про масштабний бунт, який підняв на вуха весь Київ. Як відомо, вчора, 17 грудня, під Радою почалися масові акції протесту.

Тисячі українців вийшли під будівлю Парламенту і вимагали від нардепів продовжити мораторій на продаж землі.

Під час акцій протесту мітингувальники почали кидати в правоохоронців каміння і палиці, через що силовики були змушені застосувати сльозогінний газ та інші спецзасоби.

У результаті мітинг під Верховною Радою переріс у справжню бійку, в ході якої постраждали 17 правоохоронців і двоє протестувальників.

За фактом безладів у центрі Києва було відкрито провадження, зараз поліція готує підозри трьом особам.

Нагадаємо, автозаки стягнули під вікна Зеленського, ситуація в Києві загострюється.

Як повідомляла Politeka, у Києві розгорівся новий «Антимайдан», кадри скандального протесту.

Також Politeka писала, що Майдан проти Зеленського зазнав фіаско, Порошенко підставили самі близькі.