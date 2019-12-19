Ще більше українців стали вважати Росію країною-агресором

Такий результат показало опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, за останній місяць кількість українців, які вважають, що Росія є країною-агресором по відношенню до нашої держави, зросла на 6 відсотків (з 64% до 70%).

21% опитаних дотримуються протилежної думки. Таких, хто не вважають дії РФ ворожими, найбільше на півдні і сході України.

Також респонденти відповіли на питання по Донбасу. А саме: 38% підтримують ідею припинення військових дій і визнання територій тимчасово окупованими та замороження конфлікту, 22% - за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Тільки 8% респондентів за їх повне відділення.

Чверть опитаних вважають, що для встановлення миру на Донбасі треба менше одного року. Третина респондентів стверджують, що для цього потрібно від одного до п'яти років. 16% - більше п'яти років. Лише 7% відзначають, встановити мир на окупованому Донбасі неможливо.

Раніше ми повідомляли про результати опитування "Рейтингу" з приводу правління президента Володимира Зеленського. Підтримка останнього зросла - після нормандського саміту та зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.