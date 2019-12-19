Олена Зеленська поділилася фотографіями з лікарні

Як повідомляє Politeka з посиланням на Офіс президента, в День святого Миколая перша леді України відвідала Київську обласну дитячу лікарню в місті Боярці. У ході свого візиту дружина президента відвідала маленьких пацієнтів, а також побувала у відділенні неонатології, де перебувають породіллі з передчасно народженими дітьми.

Зеленська поспілкувалася з молодими матерями і медичними працівниками, а також ознайомилася з новими методами лікування і терапії.

Для дітей постарше перша леді організувала анімовану виставу за участі фокусника і казкових персонажів.

«У такий світлий добрий день скрізь має бути радісно. Тому святий Миколай просив передати вам свято. А для батьків найбільший подарунок – ваше здоров'я. Тому одужуйте скоріше!», - звернулася Зеленська до маленьким пацієнтам.

В Офісі президента опублікували знімки першої леді з лікарні. Для зустрічі з маленькими українцями дружина президента вибрала простий, але при цьому стильний образ – темно-зелений гольф і чорну спідницю трохи нижче коліна. На деяких знімках Зеленська постала також у лікарняному халаті.

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська підготувала спеціальний проект для українських дітей до Дня святого Миколая.

Перша леді України з нагоди свята перетворила Будинок з химерами в «Будинок таємничого Н…». У цьому їй допомагала Олена Коляденко. Разом жінки створили на території офіційної резиденції фантастичну локацію, на якій діти зможуть взяти участь в цьому новорічному детективі. В кімнатах Будинку з химерами запрошеним дітям належить виконувати завдання, вирішувати головоломки і розгадувати таємниці в декораціях казкового інтерактиву.

З нагоди запуску проекту Офіс президента поділився тематичним знімком Зеленської, на якому дружина глави держави наряджає ялинку в компанії казкових героїв: живого сніговика, а також кота і миші в людському одязі.

Нагадаємо, Олена Зеленська показала новий стиль, українці обімліли.

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