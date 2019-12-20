Погода в Україні 20 грудня буде все так само не схожа на зимову, а тумани нікуди не підуть

Про це йдеться в новому прогнозі від Укргідрометцентру. Відзначається, що майже на всій території країни, крім східних областей, у п'ятницю вночі та вранці очікується густий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

На заході температура повітря вночі складе +2…+4 °С, а вдень підніметься до +5…+10 °C

В північних та центральних областях вночі температура опуститься до −4…+2 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+7 °C

У східних регіонах вночі очікується −4… −1°С, а вдень повітря прогріється до +3…+5 °C

На півдні України вночі прогнозується +1…+6 °С, вдень температура становитиме до +5…+9 °C

У Києві температура повітря вночі опуститься до 0, а вдень складе +4…+6 °С. Вночі та вранці у столиці також очікується туман, вітер буде південно-східний, до 5-8 м/с.

Опадів 20 грудня не очікується.

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Фахівці стверджують, що клімат змінюється, і неймовірне потепління, яке ми зараз можемо спостерігати, триватиме і далі. А закінчиться все тим, що зима скоротиться, "втративши" один місяць, і стане не такою суворою, як була раніше.

Про кардинальну зміну клімату раніше заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гидрометеоинститута Віра Балабух. За її словами, за рік температура підвищується на 0,1 градус, а до кінця 21 століття в Україні стане спекотніше вже на 3,2 градуси. Це по среднеоптимистическому прогнозом. Слідуючи з цього, теплий період може стати більше до 2-3 тижнів.

"Холодний період може стати ще на місяць коротший, а суворість зими зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів", – наголосила Балабух.

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