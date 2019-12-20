Погода вышла из-под контроля, такой зимы никто не ждал: появился точный прогноз

Погода в Украине 20 декабря будет все так же не похожа на зимнюю, а туманы никуда не уйдут

Об этом говорится новом прогнозе от Укргидрометцентра. Отмечается, что почти на всей территории страны, кроме восточных областей, в пятницу ночью и утром ожидается густой туман. Ветер будет в основном восточный, до 5-10 м/с.

На западе температура воздуха ночью составит +2…+4 °С, а днем поднимется до +5…+10 °С.

В северных и центральных областях ночью температура опустится до −4…+2 °С, днем столбики термометров покажут +3…+7 °С.

В восточных регионах ночью ожидается −4… −1°С, а днем воздух прогреется до +3…+5 °С.

На юге Украины ночью прогнозируется +1…+6 °С, днем температура составит до +5…+9 °С.

В Киеве температура воздуха ночью опустится до 0, а днем составит +4…+6 °С. Ночью и утром в столице также ожидается туман, ветер будет юго-восточный, до 5-8 м/с.

Осадков 20 декабря не ожидается.

Ранее мы писали о том, что в последние дни погода ставит украинцев в тупик: зима будто бы взбесилась.

Специалисты утверждают, климат меняется, и невероятное потепление, которое мы сейчас можем наблюдать, продлится и далее. А закончится все тем, что зима сократится, "потеряв" один месяц, и станет не такой суровой, как была ранее.

О кардинальной смене климата ранее заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух. По ее словам, за год температура повышается на 0,1 градус, а к концу 21 века в Украине станет жарче уже на 3,2 градуса. Это по среднеоптимистическому прогнозу. Следуя из этого, теплый период может стать больше до 2-3 недель.

"Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней", – отметила Балабух.

Напомним, погодная аномалия атакует Украину, синоптики предупредили об опасности.

Как сообщала Politeka, погодные качели испытают украинцев на прочность, детальный прогноз.

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