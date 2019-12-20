Бойовики так званої "ДНР" зазнали нові втрати

Про це повідомив блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

В цей раз помер від хвороби 31 річний Олександр Морозов, відомий під кличкою Пушкін.

Як сказано в повідомленні, у понеділок, 16 грудня, помер уродженець Донецька Олександр Сергійович Морозов, відомий під прізвиськами "Мороз" і "Пушкін". Причиною смерті стала хвороба, але яка саме-не уточнюється.

"Невже Вассерман його переміг? Не підходьте до них близько", - пишуть в коментарях, натякаючи на відомий венеричне захворювання.

На сепаратистських сайтах, скріни яких опублікував автор поста, згадується, що "Пушкін" брав участь у боях за Дебальцеве.

«І хороший позивний він взяв собі: це як чорна мітка. Скільки вже "Морозов" зажмурились!!!», - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Донецької області суттєво зросла кількість бойовиків, які надходять у лікарні з туберкульозом.

Так, в групі «Подслушано Горлівка» йдеться про те, що кількість нових випадків захворювання на туберкульоз серед військовослужбовців зросла нібито через навчань, які проходили на початку грудня.

Медсестра, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що у більшості надійшли рання стадія хвороби, але є бойовики і з відкритою формою туберкульозу.

«Це німецька паличка Коха розпорошується натовськими безпілотниками», «Карма - невблаганна і невідворотна!», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в Донецьку бойовики збирають гроші на протез колишньому вояку «Оплоту», який внаслідок поранення залишився без ноги. «Республіка» призначила захиснику, у якого четверо дітей, аж дві з половиною тисячі рублів пенсії. Крім того, йому виділили безкоштовний протез, який дуже швидко наказав довго жити.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, молодого бойовика "ДНР" відправили на "концерт" Кобзона.

Також Politeka писала, що экс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.