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Україна і Росія домовилися щодо газу: деталі доленосної угоди

Про це за підсумками переговорів у Берліні повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

Він не став уточнювати, про які саме домовленості йдеться, однак зауважив, що переговори були дуже інтенсивними. Шевчович також додав, що угода досягнута за всіма елементами, а остаточно вона буде схвалена вже 20 грудня.

У свою чергу, міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про те, що Україна, Європейська комісія і РФ підготували проект угоди щодо газу, який повинен бути допрацьований найближчим часом.

Долар пробив нове дно, тріумф гривні триває: офіційний курс НБУ

Курс валют в п'ятницю, 20 грудня, оновив мінімальні показники за рік

Національний банк України представив офіційний курс валют на п'ятницю. Порівняно з 19 грудня, долар впав на 4 копійки і досяг позначки в 23,37 грн.

Як повідомляє регулятор:

Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня складе 2337,4052 гривень за 100 доларів.

Це найнижчий показник для американської валюти за 2019 рік.

Теракт на Луб'янці: що приховують у ФСБ, з'явилися нові дані

19 грудня у центрі російської столиці невідомі чоловіки відкрили вогонь, зав'язалася перестрілка, загинули і постраждали люди. Все сталося на Луб'янці, у відділення поліції.

Стрілянину в приймальні ФСБ відкрили три людини, всі нападники вбиті.

Моз РФ підтвердив інформацію, яка з'явилася раніше про п'ять постраждалих при стрільбі.

За попередніми даними, напад влаштував уродженець Московської області 39-річний Євген Манюров.

Повідомляється, що Манюров захоплювався практичною стрільбою. У листопаді брав участь у змаганнях: у дисципліні "карабін в пістолетному калібрі" посів третє місце.

Він нібито навчався в Російській академії правосуддя. Крім того, був слухачем курсу "Соціологічний аналіз рекламної комунікації" у Вищій школі економіки.

Нагадаємо, бійнею закінчився футбольний матч, на полі почався хаос: у мережі з'явилося відео.

Раніше Politeka писала, що в центрі Києва вбили дитину в автомобілі депутата.

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