Сообщается о возможном планированном теракте и уточняется информация о жертвах ЧП

Теракт на Лубянке в центре Москвы обрастает устрашающими подробностями

19 декабря в центре российской столицы неизвестные мужчины открыли огонь, завязалась перестрелка, погибли и пострадали люди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в YouTube и россСМИ.

Все произошло на Лубянке, у отделения столичной полиции. На данный момент сообщается, что выходы из метро в районе произошедшего частично перекрыты:

«На перекрытую территорию заехали машины СК. Силовики нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке. Приехали саперы», - идет речь в материале «360».

В целом известно, что стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека, все нападавшие убиты, заявили в ФСБ:

«Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной».

Известно, что выживший пробежал около 300 метров — до конца улицы Кузнецкий Мост и, отстреливаясь, завернул на площадь Воровского в Москве. Затем нападавший забежал в один из домов на улице Большая Лубянка и забаррикадировался там, сообщили оперативники местным журналистам и добавили:

«Все оцеплено в радиусе 100 метров. Работает Следственный комитет. Много машин скорой помощи. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Фото: «360»

Минздрав РФ подтвердил ранее появившуюся информацию о пяти пострадавших при стрельбе, им оказывается медицинская помощь. Известно, что двоих пострадавших экстренно доставили в институт имени Склифосовского. Также два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения во время стрельбы.

Отметим также, агентство «Москва» аннулировало новость, в которой со ссылкой на центр общественных связей ФСБ утверждалось, спецслужбы квалифицировали происшествие на Лубянке как теракт.

Сейчас последних людей выводят из зоны оцепления на Лубянке. У здания ФСБ продолжают работать саперы и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее на Лубянке был проведен штурм. Один нападавший был ликвидирован сразу, другой забаррикадировался на парковке и отстреливался оттуда. О третьем, на тот момент, ничего не сообщали. После в ФСБ сделали заявление: один подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. Его личность устанавливается.

Кроме того, сообщается о пострадавших в центре Москвы из-за стрельбы.

Примечательно, что посетительницы кафе напротив отделения полиции наблюдали за стрельбой на Лубянке, и при этом громко смеялись, да и вообще были спокойны.

Также после инцидента очевидцы прокомментировали информацию для журналистов: «Люди как шли, так и шли», - сказал один из свидетелей произошедшего и добавил:

«Многие улыбались, кто-то бежал без оглядки», - отмечается в материале вышеупомянутого источника.

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