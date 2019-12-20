Украина и Россия договорились по газу: детали судьбоносного соглашения
Об этом по итогам переговоров в Берлине сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Он не стал уточнять, о каких именно договоренностях идет речь, однако отметил, что переговоры были очень интенсивными. Шевчович также добавил, что соглашение достигнуто по всем элементам, а окончательно оно будет одобрено уже 20 декабря.
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что Украина, Европейская комиссия и РФ подготовили проект соглашения по газу, который должен быть доработан в ближайшее время.
Экс-Nikita сверкнула своими достоинством раздвинув ноги: "Так Волочкова не умеет"
Дорофеева показала, как развлекается с Позитивом перед концертом: "Бедный, аж испугался"
Седокова бесстыдно пошалила ночью в клубе: "Та хоть не облизывай!"
Асмус после пикантного скандала ошеломила видом в прозрачном платье: «Совсем уже…»
Доллар пробил новое дно, триумф гривны продолжается: официальный курс НБУ
Курс валют в пятницу, 20 декабря, обновил минимальные показатели за год
Национальный банк Украины представил официальный курс валют на пятницу. По сравнению с 19 декабря доллар упал на 4 копейки и достиг отметки в 23,37 грн.
Как сообщает регулятор:
Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря составит 2337,4052 гривен за 100 долларов.
Это самый низкий показатель для американской валюты за 2019 год.
Теракт на Лубянке: что скрывают в ФСБ, появились новые данные
19 декабря в центре российской столицы неизвестные мужчины открыли огонь, завязалась перестрелка, погибли и пострадали люди. Все произошло на Лубянке, у отделения полиции.
Стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека, все нападавшие убиты.
Минздрав РФ подтвердил ранее появившуюся информацию о пяти пострадавших при стрельбе.
По предварительным данным, нападение устроил уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Сообщается, что Манюров увлекался практической стрельбой. В ноябре принимал участие в соревнованиях: в дисциплине "карабин в пистолетном калибре" занял третье место.
Он якобы учился в Российской академии правосудия. Кроме того, был слушателем курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.
Напомним, бойней закончился футбольный матч, на поле начался хаос: в сети появилось видео.
Ранее Politeka писала, что в центре Киева убили ребенка в автомобиле депутата.
Также Politeka сообщала, что огонь открыли в центре Киева, убит ребенок.