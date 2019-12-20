Важные новости, которые вы могли пропустить

Украина и Россия договорились по газу: детали судьбоносного соглашения

Об этом по итогам переговоров в Берлине сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он не стал уточнять, о каких именно договоренностях идет речь, однако отметил, что переговоры были очень интенсивными. Шевчович также добавил, что соглашение достигнуто по всем элементам, а окончательно оно будет одобрено уже 20 декабря.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что Украина, Европейская комиссия и РФ подготовили проект соглашения по газу, который должен быть доработан в ближайшее время.

Доллар пробил новое дно, триумф гривны продолжается: официальный курс НБУ

Курс валют в пятницу, 20 декабря, обновил минимальные показатели за год

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на пятницу. По сравнению с 19 декабря доллар упал на 4 копейки и достиг отметки в 23,37 грн.

Как сообщает регулятор:

Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря составит 2337,4052 гривен за 100 долларов.

Это самый низкий показатель для американской валюты за 2019 год.

Теракт на Лубянке: что скрывают в ФСБ, появились новые данные

19 декабря в центре российской столицы неизвестные мужчины открыли огонь, завязалась перестрелка, погибли и пострадали люди. Все произошло на Лубянке, у отделения полиции.

Стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека, все нападавшие убиты.

Минздрав РФ подтвердил ранее появившуюся информацию о пяти пострадавших при стрельбе.

По предварительным данным, нападение устроил уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Сообщается, что Манюров увлекался практической стрельбой. В ноябре принимал участие в соревнованиях: в дисциплине "карабин в пистолетном калибре" занял третье место.

Он якобы учился в Российской академии правосудия. Кроме того, был слушателем курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.

Напомним, бойней закончился футбольный матч, на поле начался хаос: в сети появилось видео.

Ранее Politeka писала, что в центре Киева убили ребенка в автомобиле депутата.

Также Politeka сообщала, что огонь открыли в центре Киева, убит ребенок.