Украина и Россия достигли договоренности по газовому вопросу

Об этом по итогам переговоров в Берлине сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он не стал уточнять, о каких именно договоренностях идет речь, однако отметил, что переговоры были очень интенсивными. Шевчович также добавил, что соглашение достигнуто по всем элементам, а окончательно оно будет одобрено уже 20 декабря.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что Украина, Европейская комиссия и РФ подготовили проект соглашения по газу, который должен быть доработан в ближайшее время.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также прокомментировал результаты переговоров.

«Мы очень качественно поработали над протоколом решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров. И действительно на этом этапе, который мы готовы представить на согласование нашим столицам, то есть мы должны согласовать эти позиции… В ближайшее время, я уверен, мы достигнем позитивных результатов для всех сторон», - заявил он.

Напомним, в конце этого года истекает срок действующего соглашения по транзиту российского газа через Украину. Киев хотел заключить новый договор сроком на 10 лет, в то время как Россия выступала за более краткосрочное соглашение.

Ранее мы писали о том, что Россия уже не сможет отказаться от украинского газового маршрута даже в теории.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил военный эксперт и блогер Эль Мурид.

По его словам, очередной раунд переговоров Газпрома и Нафтогаза по транзиту газа через территорию Украины говорит о вынужденных уступках именно Газпрома относительно недавних жестких заявлений с его стороны.

"Переговоры будут продолжены, но уже можно предположить, что ранее названный срок в один год, на котором настаивала Москва, уже не будет обсуждаться - речь идет о 3-5-летнем контракте, и основным вопросом является вопрос объемов", - утверждает эксперт.

Напомним, будущее России оказалось в руках Украины, соратники Путина поджали хвосты: на что готовы в Москве.

Как сообщала Politeka, Зеленский вынудил Путина пойти на уступки по Украине: на что согласны в Кремле.

Также Politeka писала, что Украина и Россия провели судьбоносные переговоры по газу.