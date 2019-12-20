Коронна фраза глави РФ Володимира Путіна про те, що, захоплюючи Україну, російські солдати будуть стояти за спинами наших жінок і дітей, стала реальністю

Таку заяву президент зробив під час прес-конференції 4 березня 2014 року, проте з тих пір вона не втратила актуальності, а стала основною відмінністю агресора: ховатися за мирних жителів, підло прикриваючись ними.

Чергове тому підтвердження – історія, розказана на сторінці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу у Фейсбуці. Автор повідомлення опублікував два знімки, на одному з яких – закривавлений бронежилет загиблого захисника України, на другому – дитина в рожевій куртці на позиціях ЗСУ за кілька хвилин до фатального пострілу російського снайпера. Кадр зафіксований нашою розвідкою з боку противника.

«Так, вам не здалося. На фото - дитина. Маленька дівчинка грається, поки ворожий снайпер працює. Чи знає супротивник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути наражена на небезпеку? Очевидно, так. Користується цим? Бачите самі.Складно знайти слова, щоб хоч якось охарактеризувати таку підступну тактику. Дитина на позиції. Це не можна зрозуміти, не можна виправдати, не можна пробачити. Ось, це воно - справжнє обличчя ворога. Обличчя, що ховається за крихітною дитячою спиною», – йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі не стримували емоцій:

«Ну так ***ло в самому початку сказав, що вони будуть ховатися за спинами жінок і дітей! Чому тут дивуватися?!», «Сподіваюся, це буде використано дипломатами на всіх переговорах із західними партнерами? Італійцям особливо потрібно такі речі демонструвати. Угорцям також. І далі за списком», «Винні самі українці ... розмовами нічого не змінити».

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