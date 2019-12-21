Жителів ОРДЛО в примусовому порядку змушують оформляти «республіканський» і російський паспорти

Якщо ж аони не погодяться на такий крок, їм погрожують звільненням, позбавленням премій і пенсій, передає інформаційне агентство «Донбас».

«Зокрема, під загрозою звільнення російське громадянство змушують набувати працівників «адміністрації м. Краснодон», робітників шахт «Краснодонвугілля» та Луганського заводу трубопровідної арматури «Маршал»», – йдеться у публікації.

Крім того, співробітники органів влади окупантів обдзвонюють пенсіонерів і пропонують їм оформити хоча б «республіканський» паспорт. Особливо незговірливим натякають, що за свою впертість ті можуть просто не отримати пенсію.

Далі більше. За інформацією агентства, під час чергової наради «глава» міста Брянка Михайло Моргунов заявив, що необхідно прискорити паспортизацію підлеглих, аби «встигнути в терміни приєднатися до Ростовської області».

У соцмережах і поміж собою жителі Брянки також говорять про те, що в територіальний підрозділ «МРЕВ МВС ДНР» завезли номерні знаки російського зразка, на яких поки що стоїть індекс Ростовської області.

Не оминули журналісти і статистику в органах місцевої «влади». Так, лише за грудень в «міністерстві доходів і зборів ДНР» 29 працівників отримали російське громадянство, 21 працівник подав заяву та пакет документів на отримання паспорта сусідньої держави, 13 осіб отримали паспорти «ДНР», ще шість подали заяву на його отримання. Три людини, які не встигли вчасно виконати вказівки начальства в цьому питанні, залишилися без премій.

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