Стало відомо, яка погода чекає Україну у неділю, 22 грудня

Синоптики радять українцям готуватися до неминучого потепління

Про те, чого чекати українцям, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

«День зимового сонцестояння приходить до нас завтра. Незважаючи на похмуру погоду з невеликими дощами, туманами і дощем, можна починати розучувати нові або згадувати старі веснянки. Тому що Сонце почне поступово повертати на літо», – повідомила синоптик.

Вона зазначила, що 22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8+12 градусів, на Півдні до +14 градусів.

Вітер південно-західний, веселий, весняний, до сильного. Повітря буде переважати вологий, з дощем і туманом, з-за чого буде складно дихати.

у Києві в неділю, 22 грудня, обіцяє бути з дощем, вітряної, але теплою - вдень близько +8+10 градусів.

З понеділка в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується вже з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг і 'мінуси‘, і відразу ожеледиця.

Як повідомлялося раніше, з'явився новий прогноз погоди на Новорічну ніч. Про те, чого чекати українцям, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, згідно з прогнозом, в ніч на перше січня 2020 року в Києві очікується -2-4 градуси і без опадів.

«Буде ожеледиця, тому краще подбати про "зимовій гумі" для вашої новорічної взуття», - попередила синоптик.

Погода в Києва поки буде теплою, а зниження температури повітря почнеться 28 грудня.

Основні опади передбачаються у найближчі неділю, понеділок, вівторок. Однак це будуть дощі.

Щодо снігу, то він ймовірний 29 грудня, хоча і невеликий.

Нагадаємо, що погода в Україні 21 грудня влаштує немислимо, оскільки стовпчики термометрів впаде до «рекордної» позначки. Так, в цілому де буде ясним, тільки місцями спостерігатиметься хмарність. У Львівській та Закарпатській областях пройде невеликий дощ.

Жителям західних регіонів варто очікувати похолодання до 6-10 тепла, вдень 1-5 вище нуля вночі. На півночі очікується 6-9 за Цельсієм. Вночі повітря охолоне до 2-6 тепла.

Нагадаємо, погодна аномалія атакує Україну, синоптики попередили про небезпеку.

Як повідомляла Politeka, погодні гойдалки українців перевірять на міцність, детальний прогноз.

Також Politeka писала, що аномальна погода накриє Україну, зима знову здивує.