Синоптики радять українцям готуватися до неминучого потепління
Про те, чого чекати українцям, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.
«День зимового сонцестояння приходить до нас завтра. Незважаючи на похмуру погоду з невеликими дощами, туманами і дощем, можна починати розучувати нові або згадувати старі веснянки. Тому що Сонце почне поступово повертати на літо», – повідомила синоптик.
Вона зазначила, що 22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8+12 градусів, на Півдні до +14 градусів.
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Вітер південно-західний, веселий, весняний, до сильного. Повітря буде переважати вологий, з дощем і туманом, з-за чого буде складно дихати.
у Києві в неділю, 22 грудня, обіцяє бути з дощем, вітряної, але теплою - вдень близько +8+10 градусів.
З понеділка в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується вже з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг і 'мінуси‘, і відразу ожеледиця.
Як повідомлялося раніше, з'явився новий прогноз погоди на Новорічну ніч. Про те, чого чекати українцям, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Так, згідно з прогнозом, в ніч на перше січня 2020 року в Києві очікується -2-4 градуси і без опадів.
«Буде ожеледиця, тому краще подбати про "зимовій гумі" для вашої новорічної взуття», - попередила синоптик.
Погода в Києва поки буде теплою, а зниження температури повітря почнеться 28 грудня.
Основні опади передбачаються у найближчі неділю, понеділок, вівторок. Однак це будуть дощі.
Щодо снігу, то він ймовірний 29 грудня, хоча і невеликий.
Нагадаємо, що погода в Україні 21 грудня влаштує немислимо, оскільки стовпчики термометрів впаде до «рекордної» позначки. Так, в цілому де буде ясним, тільки місцями спостерігатиметься хмарність. У Львівській та Закарпатській областях пройде невеликий дощ.
Жителям західних регіонів варто очікувати похолодання до 6-10 тепла, вдень 1-5 вище нуля вночі. На півночі очікується 6-9 за Цельсієм. Вночі повітря охолоне до 2-6 тепла.
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