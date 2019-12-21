Володимир Познер визнав провину Росії в конфлікті з Україною

Відомий російський ведучий зробив гучну заяву під час зустрічі в московському ресторані «Жеральдін». Відповідне відео з'явилося на його каналі на Youtube.

Познер вважає, що Росія ще довго не зможе зблизитися з Україною. При цьому ведучому вистачило сміливості визнати, хто саме винен у конфлікті між країнами.

«Вони не забудуть. Може виникнути питання: "А що, ми винні?" Я вважаю, що багато в чому так. Наша політика по відношенню до України була помилковою. Тепер є можливість вийти з цього стану», - заявив ведучий.

Він також зізнався, що Володимир Зеленський буквально підкорив його своїм нестандартним мисленням.

«Він, звернувшись до чиновників України, сказав: "Не треба вішати мій портрет у себе в кабінетах повісьте портрети своїх дітей. Коли ви будете підписувати якісь документи – дивіться на них". Я думаю: "От чудово думає людина". Прям підкорив», - розповів Познер.

Він вірить у те, що президент України хоче вивести свою країну з того важкого становища, в якому вона опинилася. За словами ведучого, Зеленський також хотів би нормалізувати відносини з Росією, але тільки на своїх умовах.

«Він не хоче бути хлопчиком для биття. Він не хоче бути молодшим братом. Він не хоче, щоб ми вважали: "Ну, Україна...щось там виникає". Він хоче бути на рівних. І іншого способу спілкуватися з Україною немає», - зазначив Познер.

Раніше ми писали про те, що Познер розповів про свою боротьбу з раком. У нього вперше виявили пухлину в 1993 році - коли лікарі діагностували в США пухлина передміхурової залози.

Фахівці наполягали на операції. Завдяки тому, що медики вчасно втрутилися, а друзі та близькі підтримали - хвороба відступила.

Нагадаємо, Володимир Познер зробив відверте зізнання про страшу хворобу.

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