Президент України Володимир Зеленський став знаменитістю за кордоном, його обличчя можна побачити всюди

Так, стало відомо, що у Taobao.com (китайський інтернет-магазин прим.ред.) запустили в продаж сувенірні купюри, на яких зображений президент України Володимир Зеленський.

Купюра з президентом України має номінал 100 гривень. На її лицьовій стороні розміщено: герб і прапор України, а також портрет Зеленського. На звороті: Статуя Свободи на Майдані Незалежності і президент України, який щиро посміхається.

Щоб ніхто не прийняв за справжню купюру на обох сторонах є застережний напис: "Пам'ятна банкнота".

Купити купюру можна за 35 юанів (близько 116,5 грн). Поки що невідомо про те, хто ж став автором такої ідеї, а також навіщо він створив таку купюру.

Також раніше повідомлялося, що в столичному ресторані Chi відбувся новорічний корпоратив партії "Слуга народу", на якому з'явився і голова держави Володимир Зеленський.

Президент приголомшив тостом, сказаними під час святкування. За словами учасників заходу, пишуть українські ЗМІ, Володимир Зеленський зробив зауваження народному обранцю Олександру Трухіну з Дніпра, який хотів виписати собі більше грошей (мова про субвенцію в розмірі 350 млн гривень нібито на розвиток округу). Після чого президент підсумував свій спіч тостом:

"Це був рік свині, далі – рік пацюка, але давайте залишатися людьми".

Нагадаємо, що Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект, який повинен був легалізувати гральний бізнес в Україні, про що обіцяв президент в передвиборній гонці.

Зеленський висловив своє невдоволення провалом голосування і оголосив про термінове закриття всіх гральних залів.

"Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. З сьогоднішнього дня негайно закриваємо всі ігрові зали", - написав у соцмережі гарант.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

Як повідомляла Politeka, Зеленський помстився за провалений закон, відданий наказ про закриття ігрових залів

Також Politeka писала, що Кабмін збирається легалізувати азартні ігри: що зміниться.