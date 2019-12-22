Президент Украины Владимир Зеленский стал знаменитостью за границей, его лицо можно увидеть повсюду

Так, стало известно, что в Taobao.com (китайский интернет-магазин прим.ред.) запустили в продажу сувенирные купюры, на которых изображен президент Украины Владимир Зеленский.

Купюра с президентом Украины имеет номинал в 100 гривен. На ее лицевой стороне размещены: герб и флаг Украины, а также портрет Зеленского. На обратной стороне: Статуя Свободы на Майдане Независимости и президент Украины, который искренне улыбается.

Чтобы никто не принял купюру за настоящую на обеих сторонах есть предупреждающая надпись: "Памятная банкнота".

Купить купюру можно за 35 юаней (около 116,5 грн). Пока что неизвестно о том, кто же стал автором такой идеи, а также зачем он создал подобную купюру.

Также ранее сообщалось, что в столичном ресторане Chi состоялся новогодний корпоратив партии "Слуга народа", на котором появился и глава государства Владимир Зеленский.

Президент огорошил тостом, сказанным во время празднества. По словам участников мероприятия, пишут украинские СМИ, Владимир Зеленский сделал замечание народному избраннику Александру Трухину из Днепра, который хотел выписать себе больше денег (речь о субвенции в размере 350 млн гривен якобы на развитие округа). После чего президент подытожил речь тостом:

"Это был год свиньи, дальше – год крысы, но давайте оставаться людьми".

Напомним, что Верховная Рада отправила на доработку законопроект, который должен был легализировать игорный бизнес в Украине, о чем обещал президент в предвыборной гонке.

Зеленский выразил свое недовольство провалом голосования и объявил о срочном закрытии всех игровых залов.

"Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", - написал в соцсети гарант.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, Зеленский отомстил за проваленный закон, отдан приказ о закрытии игровых залов