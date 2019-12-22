Кожен вихід у світ першої леді України не залишився без уваги.

За час перебування в новому статусі Олена Зеленська встигла стати справжньою іконою стилю



В 2019 році перша леді стала однією з найбільш обговорюваних персон. Вона вміє модно одягнутися, при цьому вибираючи досить прості поєднання. Кожен вихід у світ першої леді України не залишився без уваги.

Як виглядали найбільш ефектні образи першої леді України.

Костюм для церемонії інавгурації президента

Для дебютного, в ролі дружини президента, появи на публіці Зеленська вибрала строге плаття і кейп з ефектною вишивкою на спині.

вона доповнила Свій образ витонченим прикрасами і елегантною зачіскою.

Брючний костюм у Брюсселі

Ультрамодні штанів-кюлоти і жакет з накладними кишенями - в такому образі першу леді України побачив світ. Свій модний образ Олена Зеленська доповнила білою футболкою і кедами.

Біле плаття на День Незалежності України

На головне свято країни Олена Зеленська одягнула білосніжне плаття українського бренду PICO, дизайнером якого стала дружина Євгена Кошового.

Плаття з поясом для зустрічі з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю

Стильне плаття українського бренду Dafna May стало підкреслило ефектну фігуру і делікатне відчуття стилю першої леді України.

Образ доповнили сережки Guzema, нюдовые човники, ніжний макіяж і акуратна укладання.

Жовте плаття для церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто

Цей наряд викликав найбільший ажіотаж у мережі. Деякі користувачі вважають такий спосіб образливим для японського правителя, аргументуючи це тим, що нібито всі члени іноземних представництв і місій не вибирають жовтий одяг на офіційні заходи в Японії, так як цей колір сім'ї імператора.



Але як з'ясувалося, така заборона дійсно був введений в Японії, проте ще у восьмому столітті.

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська підготувала спеціальний проект для українських дітей до Дня святого Миколая.

Перша леді України з нагоди свята перетворила Будинок з химерами в «Будинок таємничого Н…». У цьому їй допомагала Олена Коляденко. Разом жінки створили на території офіційної резиденції фантастичну локацію, на якій діти зможуть взяти участь в цьому новорічному детективі.

Також, в День святого Миколая перша леді України відвідала Київську обласну дитячу лікарню в місті Боярці. У ході свого візиту дружина президента відвідала маленьких пацієнтів, а також побувала у відділенні неонатології, де перебувають породіллі з передчасно народженими дітьми.

Нагадаємо, Олена Зеленська показала новий стиль, українці обімліли.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська одним жестом показала ставлення до українців.

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