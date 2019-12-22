В інтернет-мережі вибухнув скандал через те, що дітей почали розганяти путінські силовики

Як повідомляє Politeka, кадри опубліковані на сторінці «МБХ Медіа» в Twitter.

«Росгвардійці прийшли в Новотроїцьку середню школу в Татарстані та провели навчання з розгону мітингів, використовуючи як «учасників акції» дев'ятикласників. «Описали все як профорієнтацію», - стверджує один з учнів.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, як Росгвардейцы розганяють силовиків під глузування інших учнів. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів.

«Боже, яка ганьба», «вчать змолоду отримувати по шиї від влади», «днище», «Дуже по-чоловічому, на школярах тренуватися. А на борців з Дагестану слабо?», «В колонію б потренуватися або на них би потренувалися», «А цеглу їм дали?», «і я живу в цій країні, триндець», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше. в інтернет-мережі підняли на сміх росіян, яких президент РФ Володимир Путін буквально «довів до ручки». Знімок опублікував блогер Vitaskas в Twitter.

«Ватники марять Сталіним і Великим терором, мріють про розстріли і таборах, з упевненістю, що вивозити в Сибір і розстрілювати не будуть їх. Але тупими при цьому вони чомусь вважають американців. Пояснення цього феномену у мене немає», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно, що молода росіянка тримає плакат, який вихваляє диктатора Сталіна. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Вірно кажуть Кріпосне право скасували а кріпаки залишилися», «Мда, мізки промили», «А замість шубки вона одягне табірний клифт», «невиліковні», «Рабство - це хвороба на генетичному рівні», «Хоче змінити шубу на ватник, а Абетку Смаку нагнилую картоплю», «А вішати на площах вони будуть? Так то Сталін лікарів хотів на червоній пл. вішати публічно. Але не встиг. Чи То боги пощадили цей нещасний народ, то свої ушатали. Покрито мороком», - пишуть вони.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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