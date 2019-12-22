В интернет-сети подняли на смех россиян, которых президент РФ Владимир Путин буквально «довел до ручки»

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал блогер Vitaskas в Twitter.

«Ватники грезят Сталиным и Большим террором, мечтают о расстрелах и лагерях, с уверенностью, что вывозить в Сибирь и расстреливать будут не их. Но тупыми при этом они почему-то считают американцев. Объяснения этому феномену у меня нет», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно, что молодая россиянка держит плакат, который восхваляет диктатора Сталина. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Верно говорят Крепостное право отменили а крепостные остались», «Мда, мозги промыли», «А вместо шубки она наденет лагерный клифт», «неизлечимые», «Рабство- это болезнь на генетическом уровне», «Хочет сменить шубу на ватник, а Азбуку Вкуса нагнилую картошку», «А вешать на площадях они будут? Так то Сталин врачей хотел на красной пл. вешать публично. Но не успел. То ли боги пощадили этот несчастный народ, то ли свои ушатали. Покрыто мраком», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в центре российского Новосибирска открыли каток, который стал поводом для насмешек в сети. Снимок необычного сооружения опубликован в Twitter-аккаунте ІнфоВійська України‏.

"В Новосибирске открыли городской каток имени В.В Путина.", - подписан пост.

Новость буквально "взорвала" интернет, и все из-за того, как выглядит каток сверху. Пользователи сети отметили, что он похож на мужской половой орган.

В связи с этим многие предположили, что каток получился, мягко говоря, плохой. Некоторые же увидели в этом намек на отношение власти к россиянам.

"Просто шедевр, одно лицо... ", "Это то самое", "Вот вам Большой и толстый ...катайтесь.)", "Прохожий рассказал, в Якутии открыли сортир похожим именем. Хорошо освящённый, говорил...", "Это точно не шутка? Оооо...", - писали под постом.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе