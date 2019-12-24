Україні пригрозили повним поглинанням з боку Російської Федерації, якщо вона не визнає ідею "русского мира"

Зухвалі погрози територіальної цілісності пострадянських країн зробив один з перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Козаков на своєму Телеграм-каналі.

Козаков почав звинувачувати Україну в тому, що вона нібито не може зрозуміти концепцію "русского мира" і рух італійського іредентизму, адже воно полягає в тому, що всі об'єднання італійського народу складуть єдину італійську державу під гаслом "де італійська мова – там Італія"

"Уявіть собі російський ірредентизм з гаслом "де російська мова – там Росія".Ось такого руху треба боятися нашим ближнім і далеким сусідам", – почав погрожувати Козаков.

Він почав стверджувати, що Росія хоче підтримати носіїв російської мови, яких нібито утискають постійно за кордоном, а також не дають їм розвивати свою культуру і користуватися вірою, яка їм близька.

Бойовик запевняє, що нібито Російська Федерація в м'якій формі попереджає своїх найближчих сусідів: якщо держави не будуть створювати геноцид населення Росії, то країна-агресор буде обмежуватися лише підтримкою гуманітарних потреб.

Він нахабно підсумував, що всі країни колишнього СРСР, найближчі й далекі сусіди повинні будуть всіма силами підтримувати ідею "русского мира", щоб себе захистити, адже будуть наслідки, якщо вони цього не зроблять.

"Хоча б із почуття самозбереження. Щоб Росія не перейшла від концепції "русского мира" до ірредентизму", – резюмував терорист, завершивши свої заяви прямою загрозою окупації відразу кільком країнам.

Він також стверджує, що "русский мир" лише захищає носіїв російської мови, які перебувають за кордоном і нібито не несе ніякої пропаганди, як стверджують на Заході та в Україні.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли він робить скандальні заяви та підтримує ідеї окупації Донбасу путінськими бойовиками.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" видав правду про секретну в'язницю в Донецьку.

Як повідомляла Politeka, з'явилися фото зруйнованого росіянами Донбасу.

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