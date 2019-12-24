Украине пригрозили полным поглощением со стороны Российской Федерации, если она не признает идею "русского мира"

Наглые угрозы территориальной целостности постсоветских стран сделал один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Казаков на своем Телеграм-канале.

Казаков начал обвинять Украину в том, что она якобы не может понять концепцию "русского мира" и движение итальянского ирредентизма, ведь оно состоит в том, что все объединения итальянского народа составят единое итальянское государство под лозунгом "где итальянский язык – там Италия"

"Представьте себе российский ирредентизм с лозунгом "где русский язык – там Россия".Вот такого движения надо бояться нашим ближним и дальним соседям", – начал угрожать Казаков.

Он начал утверждать, что Россия хочет поддержать носителей российского языка, которых якобы притесняют постоянно за границей, а также не дают им развивать свою культуру и пользоваться верой, которая им близка.

Боевик уверяет, что якобы Российская Федерация в мягкой форме предупреждает своих ближайших соседей: если государства не будут создавать геноцид населения России, то страна-агрессор будет ограничиваться лишь поддержкой гуманитарных потребностей.

Он нагло подытожил, что все страны бывшего СССР, ближайшие и дальние соседи должны будут всеми силами поддерживать идею "русского мира", чтобы себя защитить, ведь будут последствия, если они этого не сделают.

"Хотя бы из чувства самосохранения. Чтобы Россия не перешла от концепции "русского мира" к ирредентизму", – подытожил террорист, завершив свои заявления прямой угрозой оккупации сразу нескольким странам.

Он также утверждает, что "русский мир" лишь защищает носителей российского языка, которые пребывают за границей и якобы не несет никакой пропаганды, как утверждают на Западе и в Украине.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда он делает скандальные заявления и поддерживает идеи оккупации Донбасса путинскими боевиками.

Напомним, боевик "ДНР" выдал правду о секретной тюрьме в Донецке.

Как сообщала Politeka, появились фото разрушенного россиянами Донбасса.

Также Politeka писала, что главари «ДНР» перестали скрывать свои богатства, в сеть слили показательное фото.