Аномальна погода може залишити українців без самого головного

Аномальна зима може стати причиною того, що українці навесні залишаться без цілого ряду продуктів

Про це повідомив кандидат біологічних наук Юрій Гамуля, передає «КП в Україні».

«Те, що зараз ще немає снігу, для озимих негативний фактор. Але, з іншого боку, зараз йдуть дощі, і це добре. Головне завдання снігового покриву - теплоізоляція і накопичення вологи, і з точки зору останньої дощі є непоганою альтернативою. Тому озимим поки повинно бути комфортно», - зазначив він.

У той же час Гамуля стверджує, що раніше цвітіння для рослин є стресом. Але остаточно стверджувати, що українці влітку залишаться без фруктів, поки рано.

«З цвітінням починається сокорух, а мороз знижує життєздатність рослин, що може вплинути на врожайність. Хоча все залежить, будуть морози чи ні і наскільки сильними», - підкреслив він.

А в Держспоживслужбі України стверджують, що за аномальної зими, на територіях розплодилися гризуни. Найгірше зараз в Херсонській, Львівській, Київській та Івано-Франківській областях. На один гектар там припадає 8-10 колоній мишей. Не дивлячись на те, що з ними намагаються боротися, є загроза псування посівів.

Як повідомлялося раніше, сильних морозів і рясних опадів, якими раніше лякали українців синоптики, не буде. На жаль, "пухнастого" снєжка, який став би приємним доповненням до святкової метушні, теж не очікується. Так, за інформацією синоптиків ресурсу Gismeteo, 2020-й рік жителі України зустрінуть з теплою погодою і навіть, місцями з дощем.

Метеоролги обіцяють для Києва теплий грудень. Для іншої частини країни можливі деякі відхилення в декілька градусів, які не істотні.

30-31 грудня температура складе +2... +4 градуси, також вірогідний дощ. Близько опівночі, можливо, підморозить до 0-3 градусів.

З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а пізніше може потеплішати до +9 градусів. 6-7 січня вдень +4... +6, вночі невеликий мінус.

Нагадаємо, прості правила, які допоможуть зберегти здоров'я взимку

Як повідомляла Politeka, названий напій, який рятує від зимової депрессии

Також Politeka писала, що робити, коли холодно в квартирі: лікарі розповіли, як треба грітися