Після завершення протестів в українських власників євроблях одне питання: що станеться після 1 січня 2020 року і як уникнути величезних штрафів

Як передає Politeka.net, активісти "АвтоЄвроСили" знайшли лазівки в законі і дали кілька порад у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Всі штрафи 170 тис грн, які були виписані до 31 грудня 2019 будуть скасовані, як тільки президент підпише закон 2288 і він буде опублікований, але знову почнуться штрафи від митників на кордонах з 1 січня 2020 року. Цю проблему, штрафи на кордоні, ми навчилися вирішувати навіть без закону 2288, шляхом так званого «рятувального жилета» - набору документів під розмитнення, який свідчить, що людина готова до розмитнення і чекає закон", - йдеться в повідомленні організації.

штраф, пдд, полиция

Так, активісти перерахували документи, які повинні мати при собі власники євроблях, щоб захистити себе від штрафів.

Популярні новини зараз

Хвора на рак Заворотнюк зворушила до сліз новим фото: "посміхається з Дідом Морозом"

Астрологи розкрили майбутнє Порошенка в 2020, Україна здригнеться: «Вже в квітні...»

Наречена Баскова налякала зовнішнім виглядом, кадри "весілля" облетіли мережу: "ну і страшненька"

Весілля доньки Кузьми Скрябіна: що відомо про таємничого нареченого
Показати ще
  1. Договір купівлі-продажу
  2. Документ, що підтверджує зняття з обліку автомобіля
  3. Сертифікат відповідності
  4. Договір з брокером.

Також на сторінці ГО "АвтоЄвроСила" додали, що слід пам'ятати з 1 січня 2020. Головний посил: "якщо Вас намагаються штрафувати, викликайте слідчо-оперативну групу, або звертайтеся до екстрених чатів за допомогою", адже поліція не має права штрафувати, тому що відсутній доступ до митної бази.

евробляхи, владельцы евроблях, евробляхеры

Митниця, у свою чергу, має право штрафувати тільки в зоні митного контролю.

Раніше ми повідомляли, в Україні власники євроблях стали спалювати свої машини.

Зокрема, у мережі стали з'являтися скандальні відео з підпалами. Ми розповідали про матір двох дітей, яка на камеру позбулася свого авто, вимагаючи від президента Володимира Зеленського прийняття закону.

"Тачок в Україні таких дуже багато. Будь ласка, прийміть заходи, щоб надалі цього не тривало. Підіть нам назустріч, почуйте нас. Ми ж не багато просимо! Це не єдиний випадок. Нас буде багато!", - заявила жінка на записі.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

Також Politeka писала про те, що розмитнення евроблях: як працює кредит і чи варто його брати.