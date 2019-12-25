Після завершення протестів в українських власників євроблях одне питання: що станеться після 1 січня 2020 року і як уникнути величезних штрафів

Як передає Politeka.net, активісти "АвтоЄвроСили" знайшли лазівки в законі і дали кілька порад у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Всі штрафи 170 тис грн, які були виписані до 31 грудня 2019 будуть скасовані, як тільки президент підпише закон 2288 і він буде опублікований, але знову почнуться штрафи від митників на кордонах з 1 січня 2020 року. Цю проблему, штрафи на кордоні, ми навчилися вирішувати навіть без закону 2288, шляхом так званого «рятувального жилета» - набору документів під розмитнення, який свідчить, що людина готова до розмитнення і чекає закон", - йдеться в повідомленні організації.

Так, активісти перерахували документи, які повинні мати при собі власники євроблях, щоб захистити себе від штрафів.

Договір купівлі-продажу Документ, що підтверджує зняття з обліку автомобіля Сертифікат відповідності Договір з брокером.

Також на сторінці ГО "АвтоЄвроСила" додали, що слід пам'ятати з 1 січня 2020. Головний посил: "якщо Вас намагаються штрафувати, викликайте слідчо-оперативну групу, або звертайтеся до екстрених чатів за допомогою", адже поліція не має права штрафувати, тому що відсутній доступ до митної бази.

Митниця, у свою чергу, має право штрафувати тільки в зоні митного контролю.

Раніше ми повідомляли, в Україні власники євроблях стали спалювати свої машини.

Зокрема, у мережі стали з'являтися скандальні відео з підпалами. Ми розповідали про матір двох дітей, яка на камеру позбулася свого авто, вимагаючи від президента Володимира Зеленського прийняття закону.

"Тачок в Україні таких дуже багато. Будь ласка, прийміть заходи, щоб надалі цього не тривало. Підіть нам назустріч, почуйте нас. Ми ж не багато просимо! Це не єдиний випадок. Нас буде багато!", - заявила жінка на записі.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

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