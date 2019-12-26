Волонетрка АТО Маруся Звіробій, відома своїми погрозами президенту Володимиру Зеленському, здивувала новим жорстким зверненням

У четвер, 26 грудня, після допиту в Державному бюро розслідувань Звіробій заявила про те, що буде не тільки захищатися, але й нападати, пише "РБК-Україна".

За словами Марусі, вона прийшла на допит в ГБР в якості свідка, але вона не довіряє правоохоронцям і судовій системі, стверджуючи, що в Україні "легко перекваліфікуватися на підозрюваного".

"Зараз я тут стою як свідок. Перекваліфіковується в нашій країні ця справа на підозрюваного протягом декількох секунд. Суди у нас проводяться бездоказово і незаконно", – заявила волонтерка.

Також вона додала, що у неї є претензії до директора відомства Романа Труби. Звіробій жорстко підсумувала, що крім захисту, готова з іншими активістами до нападу.

"Якщо центральний апарат ДБР займається моїм виробництвом, це означає, що виклик повинен був бути Шевченківським судом, а вона (постанова) чомусь підписана Печерським судом. Тому ми не тільки будемо захищатися, але і будемо нападати", – заявила волонтер.

Раніше ми повідомляли, у листопаді співробітники СБУ та ДБР провели обшуки за місцем проживання Марусі Звіробій в рамках розслідування уроз українському президенту. Волонтерка вела стрім, в якому, як вважає слідство, прозвучали погрози на адресу Володимира Зеленського. Після обшуків Звіробій розповсюдила в мережі відеозвернення, в якому назвала те, що відбувається, політичним переслідуванням.

Також ми писали, що у грудні волонтерка виступила з проханням особисто зустрітися з Зеленським.

"Я хочу зустрітися з Зеленським. Один на один! Можна з прослуховуванням та відеоспостереженням. Але один на один. Без сторонньої гопоти! У нього повинен бути хоч один шанс почути голос "войовничої меншини"!, - заявила Звіробій.

Крім того, з'явилася інформація, що Звіробій може бути причетна до резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета.

Заступник голови Нацполіції Євген Коваль 12 грудня на брифінгу заявив, що ім'я Звіробій згадувала під час телефонних розмов з якоюсь Т. на прізвисько Вася одна з підозрюваних у справі Шеремета Юлія Кузьменко.