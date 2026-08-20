Дефіцит продуктів в Одеській області за такого розвитку подій може стосуватися окремих сезонних позицій, зокрема картоплі.

Дефіцит продуктів в Одеській області за несприятливого сценарію може проявитися передусім у сегменті картоплі, адже спека та нестача опадів уже вплинули на формування врожаю, повідомляє видання Politeka.net.

Найскладнішим періодом для аграріїв стали фази бутонізації та цвітіння. У цей час рослинам необхідна достатня кількість вологи, однак пересушений ґрунт обмежував доступ до води.

За словами директора Інституту картоплярства НААН України Миколи Фурдиги, температура понад +37 °C створювала значне навантаження на насадження. Через перегрів рослини витрачали більше води на охолодження, а розвиток бульб сповільнювався.

Постраждали навіть ділянки зі зрошенням. Після шестиденного періоду температурного стресу втрати врожайності на поливних полях могли становити близько 7 тонн із гектара.

Наразі закупівельна вартість залишається відносно невисокою. Через активний збір ранніх сортів та прагнення фермерів швидше продати продукцію картоплю приймають приблизно по 6,5–7 грн за кілограм.

Однак ситуація може змінитися після завершення сезону збору. За прогнозом фахівця, наприкінці жовтня або на початку листопада ціна овоча здатна зрости орієнтовно на 30%.

На подальшу динаміку впливатимуть фактичні обсяги врожаю, погодні умови та можливості господарств зберігати запаси протягом холодного періоду.

Якщо восени пропозиція суттєво зменшиться, це може позначитися на роздрібних цінниках. Водночас підстав говорити про масштабну нестачу продовольства в Україні наразі немає.

Економіст Олег Пендзин звертає увагу, що для споживачів важливим ризиком залишається не лише доступність товарів, а й купівельна спроможність населення.

Дефіцит продуктів в Одеській області за такого розвитку подій може стосуватися окремих сезонних позицій, зокрема картоплі. Більш чітку картину можна буде оцінити після завершення збору та визначення запасів на осінньо-зимовий період.

Джерело: AgroWeek

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