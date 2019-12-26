Один з нардепів з фракції «Слуга народу» втрапив у гучну халепу

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію Олега Симороза у Facebook.

Так автор стверджує, що нардеп від «Слуги народу» Олександр Юрченко (211 виборчий округ) з активістів перелаштувався у «покривача нелегельного бізнесу»:

«Це Саша Юрченко, народний депутат України від фракції "Слуга народу". Обирався Саша до парламенту як "активіст" та "борець з незаконними забудовами" в Голосіївському районі столиці".

Так ідомо, що у листопаді 2018 року Юрченко ще як голова громадської ради Голосіївської РДА вимагав від правоохоронних органів вплинути на діяльність закладу "Галерний"».

Тоді, зі слів самого Юрченка, було відомо, що заклад незаконно розмістив споруди в межах прибережної захисної смуги в мікрорайоні Корчувате.

Але після того, як Юрченко став нардепом відбулося незрозуміле:

«…Пройшов рік, Саша став нардепом від "Слуги народу", тепер він святкує корпоратив в цьому ж таки Галерному. На його банкеті також присутній власник вищезгаданого закладу. Тобто спочатку вимагав закриття та звертався до поліції, а тепер бухає з власником», - стверджує автор і емоційно додає:

«От після таких у*одів як Юрченко з'являються байки про активістів, які заробляють від кошмарення забудов, генделів...».

Нагадаємо також, за словами депутата від фракції «Слуга народу» у РФ, виходить, що «були підстави» для захоплення української території.

«Слуга народу» Олексій Устенко заявив, що Росія напала на Україну через прийняття закону про мову. Про це нардеп сказав в прямому ефірі телеканалу «Наш».

Так під час розмови з народним депутатом від партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком, Устенко заявив, що в 2014 році РФ вторглася в український Крим через прийнятий в тому ж році закон про мову.

Як відомо, під час Революції Гідності в 2014 році в Україні був прийнятий закон про мову, саме цей ЗУ і спровокував вторгнення Росії в Крим, вважає Устенко:

«Після цього Російська Федерація увійшла в Крим», – сказав партієць «Слуги народу».

Нагадаємо також, авторами вищезгаданого ЗУ були «регіонали» Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко, він був прийнятий Верховною Радою ще в липні 2012 року. Згідно з офіційним документом, чисельність нацменшин могла перевищувати 10%, а також могла бути можливою офіційна двомовність в регіонах України. За скасування цього закону Рада проголосувала 24 лютого 2014 року, але Олександр Турчинов тоді відмовився підписувати рішення – політик, як відомо, у той період був виконуючим обов'язки голови Верховної Ради та виконуючим обов'язки президента країни. І тільки через чотири роки - 28 лютого 2018 року - вищезгаданий ЗУ втратив офіційну силу.

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