Ідеолог і затятий прихильник «ДНР» Роман Манекін в пух і прах розніс ідею Владислава Суркова про особливий статус Донбасу у складі України
Він назвав її ідіотською і спростував байки про те, що це змусить місцеві еліти вимагати того ж та призведе до розпаду держави, про що і написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Politeka.
«З якого дива набуття Донецьком особливого статусу у складі унітарної України спонукає регіональні українські еліти вимагати аналогічного? Насправді, від якої радості?», – цікавиться він.
За його словами, Донбас і так майже шість років на особливому, військовому, положенні. «Республіки» категорично не визнає Київ і практично не визнає РФ. Таким чином, приводів для заздрощів в українців точно немає.
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«Населення має позаздрити? Так жителі республік живуть значно бідніше, ніж українці…. Бізнес має збудитися від думки про отримання особливого статусу, подібного донецькому? Так економіка республік розвалена повністю! Бізнес знищений і голову підняти не сміє!.. Хто ще? Регіональні українські еліти?... Чи представники українських регіональних еліт не розуміють, що Пушилін (трохи більшою мірою, ніж Курченко) - людина-ніхто! Ніякою реальної самостійністю бригада "МММ" не володіє. Так до чого українським регіоналам прагнути: роль Пушиліна їх повинна спокусити?», – пише Манекін.
Автор зазначає, що бути в особливому статусі – «значно гірше, ніж в загальному ряду», і вангує: українці швидше «об'єднаються у спільній ненависті до Донбасу», ніж почне розпадатися країна.
Любитель Путіна називає Донбас російським, тому особливий статус у складі України тим більш неприйнятний, пише він.
«Якщо ця теза – «ми – росіяни» - піддається сумніву, а він об'єктивно нівелюється формулою особливого статусу В МЕЖАХ України - то... чим же нам жити, за що триматися? Всередині себе (бо всі зовнішні опори, як неодноразово демонстрував досвід останніх п'ять років - ненадійні, хиткі)? За що триматися? Заради чого жити?».
Тому ідею Суркова він назвав «ідіотською», а самого помічника Путіна «дурнем».
Нагадаємо, любитель Росії показав "райське життя" на Донбасі.
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