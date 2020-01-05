Ідеолог і затятий прихильник «ДНР» Роман Манекін в пух і прах розніс ідею Владислава Суркова про особливий статус Донбасу у складі України

Він назвав її ідіотською і спростував байки про те, що це змусить місцеві еліти вимагати того ж та призведе до розпаду держави, про що і написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Politeka.

«З якого дива набуття Донецьком особливого статусу у складі унітарної України спонукає регіональні українські еліти вимагати аналогічного? Насправді, від якої радості?», – цікавиться він.

За його словами, Донбас і так майже шість років на особливому, військовому, положенні. «Республіки» категорично не визнає Київ і практично не визнає РФ. Таким чином, приводів для заздрощів в українців точно немає.

«Населення має позаздрити? Так жителі республік живуть значно бідніше, ніж українці…. Бізнес має збудитися від думки про отримання особливого статусу, подібного донецькому? Так економіка республік розвалена повністю! Бізнес знищений і голову підняти не сміє!.. Хто ще? Регіональні українські еліти?... Чи представники українських регіональних еліт не розуміють, що Пушилін (трохи більшою мірою, ніж Курченко) - людина-ніхто! Ніякою реальної самостійністю бригада "МММ" не володіє. Так до чого українським регіоналам прагнути: роль Пушиліна їх повинна спокусити?», – пише Манекін.

ЧУШЬ СОБАЧЬЯ Елена Лаврова процитировал Гену Дубового - тот пост, в котором Геннадий якобы повторил перл сурковской... Gepostet von Роман Манекин am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Автор зазначає, що бути в особливому статусі – «значно гірше, ніж в загальному ряду», і вангує: українці швидше «об'єднаються у спільній ненависті до Донбасу», ніж почне розпадатися країна.

Любитель Путіна називає Донбас російським, тому особливий статус у складі України тим більш неприйнятний, пише він.

«Якщо ця теза – «ми – росіяни» - піддається сумніву, а він об'єктивно нівелюється формулою особливого статусу В МЕЖАХ України - то... чим же нам жити, за що триматися? Всередині себе (бо всі зовнішні опори, як неодноразово демонстрував досвід останніх п'ять років - ненадійні, хиткі)? За що триматися? Заради чого жити?».

Тому ідею Суркова він назвав «ідіотською», а самого помічника Путіна «дурнем».

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