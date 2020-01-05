Идеолог и ярый сторонник «ДНР» Роман Манекин в пух и прах разнес идею Владислава Суркова об особом статусе Донбасса в составе Украины

Он назвал ее идиотской и опроверг байки о том, что это заставит местные элиты требовать того же и приведет к распаду государства, о чем и написал на своей странице в фейсбуке, передает Politeka.

«С какой стати обретение Донецком особого статуса в составе унитарной Украины сподвигнет региональные украинские элиты к требованию аналогичного? На самом деле, от какой радости?», – интересуется он.

По его словам, Донбасс и так почти шесть лет на особом, военном, положении. «Республики» категорически не признает Киев и практически не признает РФ. Таким образом, поводов для зависти у украинцев точно нет.

«Население должно позавидовать? Так жители республик живут не в пример беднее, чем украинцы…. Бизнес должен возбудиться от мысли об обретении особого статуса, подобного донецкому? Так экономика республик развалена полностью! Бизнес уничтожен и голову поднять не смеет!.. Кто еще? Региональные украинские элиты?... Или представители украинских региональных элит не понимают, что Пушилин (чуть в большей степени, чем Курченко) - человек-никто! Никакой реальной самостоятельностью бригада "МММ" не обладает. Так к чему украинским регионалам стремиться: роль Пушилина их должна соблазнить?», – пишет Манекин.

ЧУШЬ СОБАЧЬЯ Елена Лаврова процитировал Гену Дубового - тот пост, в котором Геннадий якобы повторил перл сурковской... Gepostet von Роман Манекин am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Автор отмечает, что быть в особом статусе – «много хуже, чем в общем ряду», и вангует: украинцы скорее «объединятся в общей ненависти к Донбассу», чем начнет распадаться страна.

Любитель Путина называет Донбасс русским, поэтому особый статус в составе Украины тем более неприемлем, пишет он.

«Если этот тезис – «мы – русские» - повергается сомнению, а он объективно нивелируется формулой особого статуса В РАМКАХ Украины - то... чем же нам жить, за что держаться? Внутри себя (ибо все внешние опоры, как неоднократно демонстрировал опыт последних пять лет - ненадежные, зыбкие)? За что держаться? Ради чего жить?».

Поэтому идею Суркова он назвал «идиотской», а самого помощника Путина «дураком».

Напомним, любитель России показал "райскую жизнь" на Донбассе.

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