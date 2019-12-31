Українці щосили готуються до Нового року, а вулиці заполонили громадяни, які поспішають в гості, магазини, докупити подарунки

Новорічний настрій, як виявляється, панує не скрізь. І якщо на територіях, підконтрольних Україні, він на висоті, то на окупованих територіях все зовсім сумно.

Зокрема, як в останні години 2019 року виглядає Горлівка, що перебуває в окупації, показали в блозі Nova Gorlivka в Twitter.

На декількох фотографіях видно сірість і депресію, і ніде немає навіть натяку на те, що зовсім скоро 2020 рік вступить у свої права. Звичні українцям гірлянди і ялинки, блискуча ілюмінація і черги в магазинах на цих знімках не спостерігаються в принципі.

«Передноворічна Горлівка виглядає так…», – йдеться у підписі до публікації.

Кілька людей залишили свої коментарі до побаченого.

«Все буде Україна! З Новим роком!!!», «Новий рк з ялинками та прикрасами для дітей ордло - тільки в межах свого будинку, свято, яке влаштують вдома самі ж батьки своїм чадам, а на вулиці – навкруги сумне, сіре, обдерте, брудне л***но», «Яке все сумне, особливо північна прохідна», – пишуть люди.

Тема розчарування «рускім міром» звучить на окупованих територіях все голосніше. Так, житель міста Хрустальний (колишній Красний Луч), нині пенсіонер Ігор Книшов свого часу невимовно радів приходу на Донбас «російських братів», скандував «Путін, введи війська», а потім зі щасливим виразом обличчя порвав український паспорт й отримав російське громадянство. 61-річний шахтар в Україні мав пристойну пенсію, однак повірив вигадкам окупантів і дорого заплатив за це.

Обіцяне Путіним райське життя в обіймах Росії стало для новоспеченого громадянина, м'яко кажучи, розчаруванням. Більше того, щоб показувати те, як тепер йому живеться, Книшов завів відеоблог у мережі.

Як виявилося, паспорт громадянина РФ пенсіонер отримав, але той без прописки. Це позбавило його пенсії і соцвиплат, він не може отримати медичний поліс, а значить, лікування йому теж недоступне, неможливо взяти кредит, стати в чергу на квартиру. Без прописки його навіть не беруть на роботу вантажником. Більше того, 22 місяці він взагалі ні копійки не отримував від Росії.

Нагадаємо, бойовикам влаштували тортури в "ДНР", коштів на існування не залишилося.

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