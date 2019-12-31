Украинцы вовсю готовятся к Новому году, а улицы заполонили спешащие в гости, в магазины, за недостающими подарками граждане

Новогоднее настроение, как оказывается, царит не везде. И если на территориях, подконтрольных Украине, оно на высоте, то на оккупированных территориях все совсем печально.

В частности, как в последние часы 2019 года выглядит Горловка, которая находится в оккупации, показали в блоге Nova Gorlivka в Twitter.

На нескольких фотографиях видна серость и депрессия, и нигде нет даже намека на то, что совсем скоро 2020 год вступит в свои права. Привычные украинцам гирлянды и елочки, сверкающая иллюминация и очереди в магазинах на этих снимках не наблюдаются в принципе.

«Предновогодняя Горловка выглядит так…», – говорится в подписи к публикации.

Несколько человек оставили свои комментарии к увиденному.

«Все будет Украина! С Новым годом!!!», «Новый год елками и украшениями для детей ордло - только внутри своего дома, праздник, который устроят дома сами же родители своим чадам, а на улице – кругом унылое, серое, ободранное, грязное д***мо», «Какое все унылое, особенно северная проходная», – пишут люди.

Тема разочарования «русским миром» звучит на оккупированных территориях все громче. Так, житель города Хрустальный (бывший Красный Луч), ныне пенсионер Игорь Кнышов в свое время несказанно радовался приходу на Донбасс «русских братьев», скандировал «Путин, введи войска», а потом со счастливым выражением лица порвал украинский паспорт и получил российское гражданство. 61-летний шахтер в Украине имел приличную пенсию, однако поверил россказням оккупантов и дорого заплатил за это.

Обещанная Путиным райская жизнь в объятиях России стала для новоиспеченного гражданина, мягко говоря, разочарованием. Более того, чтобы показывать то, как теперь ему живется, Кнышов завел видеоблог в сети.

Как оказалось, паспорт гражданина РФ пенсионер получил, но тот без прописки. Это лишило его пенсии и соцвыплат, он не может получить медицинский полис, а значит, лечение ему тоже недоступно, невозможно взять кредит, стать в очередь на квартиру. Без прописки его даже не берут на работу грузчиком. Более того, 22 месяца он вообще ни копейки не получал от России.

Напомним, боевикам устроили пытки в "ДНР", средств на существование не осталось.

Как сообщала Politeka, адепт "Новороссии" на собственной шкуре испытал "русский мир".

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