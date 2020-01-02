Погода порадує сонячним днем
У четвер, 2 січня 2020 року в Україні буде сухо і сонячно, але є і свої «виключення». Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.
Так 2 січня на Харківщині, Луганщині та в деяких районах Донецької області буде без опадів. На решті території України обіцяють сильний вітер і місцями сніг.
На Сході буде найхолодніше -близько нуля, на Заході – 1 - +3, на Півночі – трохи тепліше - +1 - +4. У столиці України зокрема, без опадів, температура повітря буде коливатися від -1 до +1. Також синоптики попередили про сильний західний вітер в регіоні.
Температура у четвер, 2 січня:
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Ужгород – -1...+1
Львів – +1...+3
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – -1...+1
Одеса – +1...+3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -1...+1
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +0...+2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – 0...+2
Суми – -2...0
Полтава – -2...0
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -2...0
Луганськ – -2...0
Харків – -2...0
Київ – -1...+1
Зазначимо, що 1 січня на більшій частині території України йшов мокрий сніг.
Температура повітря 1 січня коливалася в районі нульової позначки. У більшості регіонів країни стовпчик термометра показав від -1 до + 2 градусів Цельсія.
У південних регіонах - тепліше: в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму - від 2 до 5 градусів тепла.
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