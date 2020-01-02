Погода порадує сонячним днем

У четвер, 2 січня 2020 року в Україні буде сухо і сонячно, але є і свої «виключення». Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так 2 січня на Харківщині, Луганщині та в деяких районах Донецької області буде без опадів. На решті території України обіцяють сильний вітер і місцями сніг.

На Сході буде найхолодніше -близько нуля, на Заході – 1 - +3, на Півночі – трохи тепліше - +1 - +4. У столиці України зокрема, без опадів, температура повітря буде коливатися від -1 до +1. Також синоптики попередили про сильний західний вітер в регіоні.

Температура у четвер, 2 січня:

Ужгород – -1...+1

Львів – +1...+3

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -1...+1

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +0...+2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...+2

Суми – -2...0

Полтава – -2...0

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -2...0

Луганськ – -2...0

Харків – -2...0

Київ – -1...+1

Зазначимо, що 1 січня на більшій частині території України йшов мокрий сніг.

Температура повітря 1 січня коливалася в районі нульової позначки. У більшості регіонів країни стовпчик термометра показав від -1 до + 2 градусів Цельсія.

У південних регіонах - тепліше: в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму - від 2 до 5 градусів тепла.

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