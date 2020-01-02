Погода порадует солнечным днем
В четверг, 2 января 2020 года в Украине будет сухо и солнечно, но есть и свои «исключения». Об этом идет речь в прогнозе Укргидрометцентра.
Так 2 января на Харьковщине, Луганщине и в некоторых районах Донецкой области будет без осадков. На остальной территории Украины обещают сильный ветер и местами снег.
На Востоке будет холоднее всего - около нуля, на Западе – 1 - +3, на Севере – чуть теплее - +1 - +4. В столице Украины в частности, без осадков, температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1. Также синоптики предупредили о сильном западном ветре в регионе.
Температура в четверг, 2 января:
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Ужгород – -1...+1
Львов – +1...+3
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Николаев – +1...+3
Херсон – +0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...+2
Сумы – -2...0
Полтава – -2...0
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -2...0
Луганск – -2...0
Харьков – -2...0
Киев – -1...+1
Отметим, что 1 января на большей части территории Украины ожидался мокрый снег.
Температура воздуха 1 января колебалась в районе нулевой отметки. В большинстве регионов страны столбец термометра показал от -1 до 2 градусов Цельсия.
В южных регионах теплее: в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму - от 2 до 5 градусов тепла.
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