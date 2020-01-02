Погода порадует солнечным днем

В четверг, 2 января 2020 года в Украине будет сухо и солнечно, но есть и свои «исключения». Об этом идет речь в прогнозе Укргидрометцентра.

Так 2 января на Харьковщине, Луганщине и в некоторых районах Донецкой области будет без осадков. На остальной территории Украины обещают сильный ветер и местами снег.

На Востоке будет холоднее всего - около нуля, на Западе – 1 - +3, на Севере – чуть теплее - +1 - +4. В столице Украины в частности, без осадков, температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1. Также синоптики предупредили о сильном западном ветре в регионе.

Температура в четверг, 2 января:

Ужгород – -1...+1

Львов – +1...+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Николаев – +1...+3

Херсон – +0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...+2

Сумы – -2...0

Полтава – -2...0

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -2...0

Луганск – -2...0

Харьков – -2...0

Киев – -1...+1

Отметим, что 1 января на большей части территории Украины ожидался мокрый снег.

Температура воздуха 1 января колебалась в районе нулевой отметки. В большинстве регионов страны столбец термометра показал от -1 до 2 градусов Цельсия.

В южных регионах теплее: в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму - от 2 до 5 градусов тепла.

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