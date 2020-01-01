Повернувся з російського ув'язнення 20-річний український моряк Андрій Эйдер одружився на своїй дівчині, 17-річній Марині Вербицької
Як самі молодята розповіли в Facebook, церемонія одруження пройшла 31 грудня в одному з київських Рацсів. (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)
Пара знайома ще з дитинства. Потім Андрій Эйдер закінчив морський ліцей і пішов у море. Довгі місяці Марина чекала, поки коханий повернеться з російського полону, повідомляє ТСН.
Перебуваючи в полоні Андрій попросив свою маму купити обручку, яку йому передав адвокат. Він хотів зробити пропозицію своїй дівчині відразу після того, як зійде з трапа літака. Але головні слова прозвучали трохи пізніше – у Київському військовому госпіталі, куди направили колишніх російських в'язнів.
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"Це сталося не так, як планувалося. Планувалося прямо біля літака. А вийшло, що в госпіталі", – розповідала Марина.
"Звичайно, одружитися хочеться. Я не знаю, навіщо це робити пізніше, якщо це можна зробити зараз", - сказав молодий чоловік.
Нагадаємо, 20 листопада Росія повернула Україні захоплені рік тому в Керченській протоці кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу". Якого ж було здивування і обурення українців, коли з'ясувалося, що росіяни повністю обчистили судна.
Згідно з документом, який оприлюднив екс-військовий прокурор Анатолій Матіос, на всіх українських кораблях були відсутні:
- зброю, боєприпаси у повному обсязі і документація;
- обладнання для радіозв'язку, зокрема станція космічного зв'язку;
- надувний човен з мотором;
- блоки апаратури розпізнавання;
- вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй, акумуляторні батареї, камбузная плита, унітаз.
Андрій Эйдер тоді заявив, що "Бердянська" зникли його 20 пар трусів.
"...Сьогодні мав дуже насичений день. Після всього пережитого, напевно, я не повинен нічому дивуватися, але... Навіть плафони з лампами вкрали. Гаразд плиту для їжі, вона інверторна, дорога, але навіщо плафони красти? Хоча це таке, у мене залишилася всього одна пара трусів, а там було близько 20. Навіщо вам б/в труси? Ось що я ніколи не зрозумію", - написав він.
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