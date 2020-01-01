Вернувшийся из российского заключения 20-летний украинский моряк Андрей Эйдер женился на своей девушке, 17-летней Марине Вербицкой

Как сами молодожены расказали в Facebook, церемония бракосочетания прошла 31 декабря в одном из киевских РАГСов. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Пара знакома еще с детства. Затем Андрей Эйдер окончил морской лицей и пошел в море. Долгие месяцы Марина ждала, пока любимый вернется из российского плена, сообщает ТСН.

Находясь в плену Андрей попросил свою маму купить обручальное кольцо, которое ему передал адвокат. Он хотел сделать предложение своей девушке сразу после того, как сойдет с трапа самолета. Но главные слова прозвучали чуть позже – в Киевском военном госпитале, куда направили бывших российских узников.

"Это произошло не так, как планировалось. Планировалось прямо возле самолета. А получилось, что в госпитале", – рассказывала Марина.

"Конечно, жениться хочется. Я не знаю, зачем это делать позже, если это можно сделать сейчас", - сказал молодой человек.

Напомним, 20 ноября Россия вернула Украине захваченные год назад в Керченском проливе корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Какого же было удивление и возмущение украинцев, когда выяснилось, что россияне полностью обчистили судна.

Согласно документу, который обнародовал экс-военный прокурор Анатолий Матиос, на всех украинских кораблях отсутствовали:

оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;

оборудования для радиосвязи, в частности станция космической связи;

надувная лодка с мотором;

блоки аппаратуры распознавания;

огнетушители, фонари, аварийный буй, аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

Андрей Эйдер тогда заявил, что из "Бердянска" исчезли его 20 пар трусов.

"...Сегодня имел очень насыщенный день. После всего пережитого, наверно, я не должен ничему удивляться, но... Даже плафоны с лампами украли. Ладно плиту для еды, она инверторная, дорогая, но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара трусов, а было там около 20. Зачем вам б/у трусы? Вот что я никогда не пойму", - написал он.

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