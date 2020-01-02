Росія поспішає чимшвидше роздати свої паспорти як можна більшій кількості жителів ОРДЛО, але щось пішло не так

Люди, котрі побували в Донецьку, з посиланням на джерело в міськраді, розповіли про те, що ейфорія від обіцянок російського президента Володимира Путіна забезпечити захист громадянам РФ різко пішла на спад, і в окупованих регіонах люди все частіше відмовляються від паспортів з двоголовим орлом, причому навіть бойовики «ДНР».

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Вільнодумець.

За словами джерела в мерії Донецька, зараз у місті паспорти РФ є у 30-40 тисяч людей на 400-420 тисяч населення. Знову ж таки, за даними міськради, хоча ці дані можуть бути сильно завищені. Виходить, російський паспорт є у кожного десятого жителя.

Однак, з липня 2014 року в місто приїхали 27 тисяч росіян з паспортами РФ, які увійшли в цю статистику. Таким чином, виходить, що громадянство сусідньої країни в окупованому місті взяли всього 10-12 тисяч українців.

Більше того, зафіксовані численні відмови жителів «ДНР» від російських паспортів, про що замовчують не лише росЗМІ, але й місцева преса. Але найцікавіше, що від громадянства РФ відхрещуються навіть бойовики.

«З достовірних джерел працівникові міськради відомо, що близько 1800 солдатів так званого міністерства оборони ДНР відмовилися отримувати російські паспорти, залишивши собі паспорти України! Напевно, не так уже й погано бути громадянином України. Справжніх причин відмови ополченців від російського громадянства, а також істинних цілей їх відмови ми не знаємо. А ось, що потім сталося з відмовниками, відомо зі слів працівника міськради. Більшість з них були звільнені зі служби під різними приводами. Самі розумієте – недовіра!», – йдеться у повідомленні.

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