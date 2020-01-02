Актор і режисер Ахтем Сєїтаблаєв висловив свою думку щодо серіалу "Свати" студії "Квартал 95"

Крім того, він висловив нерозуміння того, як актор, який підтримав анексію Криму (Федір Добронравов), може грати в українському серіалі і отримувати активну підтримку його творців.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку актор озвучив у інтерв'ю на Youtube-каналі "Еспресо" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я не розумію, як можна бути громадянином країни і при цьому не відчувати… допускати таку думку, що людину, яка відверто підтримує окупацію твоєї країни, ти можеш знімати у своїх фільмах. Домагатися через суд, і домогтися нарешті відновлення цього серіалу. Тим більше, якщо ти президент. Це взагалі не вкладається в мене ні в голові, ні в серці", - зазначив режисер, висловивши своє нерозуміння.

Як додав Сєїтаблаєв, в цій ситуації він бачить пряму підтримку заяв Добронравова, що ж стосується визначення "бізнес" для серіалу "Свати", його режисер назвав "бізнесом на крові".

Сєїтаблаєв також запропонував президенту України Володимиру Зеленському з'їздити з ним в Крим.

До того ж режисер зазначив, що Зеленському необхідно подивитися в очі дітям, чиї батьки перебувають сьогодні в СІЗО лише за те, що в лютому 2014-го вони вийшли на вулиці своїх міст з українськими прапорами і висловили протест проти окупації півострова Росією.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

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