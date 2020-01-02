Колишній член незаконних збройних формувань Донбасу, один з ватажків «ДНР», громадянин Російської Федерації Ігор Гіркін розповів про втрати бойовиків в новорічну ніч

1 січня на території Донбасу в результаті активних обстрілу з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації три бійця ЗСУ отримали поранення. Також повідомлялося, що поблизу Золотого, за словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, життя самогубством закінчив один український військовий.

А Гіркін в той же час зазначив, що бойовики «ДНР» понесли летальні втрати на Новий рік.

За його інформацією, під обстріл на Донбасі потрапили окуповані найманцями Росії селища Старомихайлівки, ЯБП, район донецького аеропорту, Абакумова, Крутої, а також Балки.

«Згідно з деякою непідтвердженою інформацією, в даний час відомо, що ми маємо двох «двухсотих», - повідомив Гіркін.

У своєму коментарі до посту Стрєлкова один з користувачів Мережі підтвердив такі слова російського найманця щодо обстрілу. Він також додав, що в розпал бойових дій на території тимчасово окупованих Донецька і Макіївки гриміли новорічні салюти.

Також раніше повідомлялося, що колишній ватажок терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) попередив про майбутню загибель сотень «російських солдатів».

За словами «екс-міністра оборони» «ДНР», на Росію чекають великі втрати через участь в лівійському конфлікті. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах.

Гіркін вказав на те, що Туреччина на чолі з президентом Реджепом Ердоганом готується ввести війська до Лівії з метою придушення сил фельдмаршала Халіфа Хафтара. Саме його підтримує Кремль шляхом залучення до конфлікту своїх «вагнеровців».

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