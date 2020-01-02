Бывший член незаконных вооруженных формирований Донбасса, один из главарей «ДНР», гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин рассказал о потерях боевиков в новогоднюю ночь

1 января на территории Донбасса в результате активных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации три бойца ВСУ получили ранения. Также сообщалось, что вблизи Золотого, по словам офицера ВСУ Анатолия Штефана, жизнь самоубийством закончил один украинский военный.

А Гиркин в то же самое время отметил, что боевики «ДНР» понесли летальные потери на Новый год.

Согласно его информации, под обстрел на Донбассе попали оккупированные наемниками России поселки Старомихайловка, ЯБП, район донецкого аэропорта, Абакумова, Крутая, а также Балка.

«Согласно некоторой неподтвержденной информации, в настоящее время известно, что мы имеем двоих «двухсотых», - сообщил Гиркин.

В своем комментарии к посту Стрелкова один из пользователей Сети подтвердил такие слова российского наемника относительно обстрелов. Он также добавил, что в разгар боевых действий на территории временно оккупированных Донецка и Макеевки гремели новогодние салюты.

Также ранее сообщалось, что бывший главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) предупредил о скорой гибели сотен «русских солдат».

По словам «экс-министра обороны» «ДНР», Россию ждут большие потери из-за участия в ливийском конфликте. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Гиркин указал на то, что Турция во главе с президентом Реджепом Эрдоганом готовится ввести войска в Ливию с целью подавления сил фельдмаршала Халифа Хафтара. Именно его поддерживает Кремль путем привлечения к конфликту своих «вагнеровцев».

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

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