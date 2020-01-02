Репер Oxxxymiron тонко висміяв Новий рік у Росії



Як передає Politeka.net, відповідний запис він опублікував на своїй сторінці Instagram.

За його словами, саме так потрібно було почати Новий 2020 рік.

На фото він з котом лежить на ліжку і дивиться "звернення" на своєму смартфоні. Ось тільки звернення до росіян було не від президента Володимира Путіна, а "Новорічне звернення "непрезидента Невладимира Непутина"

"Почніть рік правильно", - підписав фото репер.

Передплатники підтримали таку ідею зірки, а деякі навіть згадали українського президента Володимира Зеленського.

"Там не Путін", "Думаю, що багато хто саме так зустрічали Новий рік. Тому що грошей на телевізор нема", "З привітанням від Зеленського))", " У Зелі краще промова була", " Дивитися "непоздравление невладимира неВладимировича" 🤙 респект"," В тебе правильний президент", "Правильно — це якби на телефоні було відео президента України", "Краще Зеленського подивись" - писали в коментарях під постом репера.