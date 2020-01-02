Репер Oxxxymiron тонко висміяв Новий рік у Росії
Як передає Politeka.net, відповідний запис він опублікував на своїй сторінці Instagram.
За його словами, саме так потрібно було почати Новий 2020 рік.
На фото він з котом лежить на ліжку і дивиться "звернення" на своєму смартфоні. Ось тільки звернення до росіян було не від президента Володимира Путіна, а "Новорічне звернення "непрезидента Невладимира Непутина"
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"Почніть рік правильно", - підписав фото репер.
Передплатники підтримали таку ідею зірки, а деякі навіть згадали українського президента Володимира Зеленського.
"Там не Путін", "Думаю, що багато хто саме так зустрічали Новий рік. Тому що грошей на телевізор нема", "З привітанням від Зеленського))", " У Зелі краще промова була", " Дивитися "непоздравление невладимира неВладимировича" 🤙 респект"," В тебе правильний президент", "Правильно — це якби на телефоні було відео президента України", "Краще Зеленського подивись" - писали в коментарях під постом репера.
Нагадаємо, російський актор Микита Кукушкін записав пародію на новорічне звернення президента Росії.
В "новорічному зверненні "Невладимира Невладимировича Непутина" (як названий сам ролик) мова йде про те, що за наявності величезної кількості двійників "оригінал" Путіна був загублений, тому тепер доводиться постійно викручуватися.
"Путін" оголосив про свій відхід, і заявив, що перед відставкою підписав ряд указів, за якими Росія стає парламентською республікою, з учасників "московської справи" знімають всі звинувачення, всіх політв'язнів відпускають, Росгвардию ліквідують, а МВС і ФСБ скорочують.
Кукушкін у вигляді Путіна так само додав, що росія зараз керують 50 двійників президента.
Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапила на відео: "покладіть Ковбасу!".
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